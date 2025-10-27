Yeni Şafak
Gaziosmanpaşa’da silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı

Gaziosmanpaşa’da silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı

23:0627/10/2025, Pazartesi
DHA
İki grup arasında çıkan silahlı kavgadaki mermi, yoldan geçen bir kadına isabet etti
İki grup arasında çıkan silahlı kavgadaki mermi, yoldan geçen bir kadına isabet etti

İstanbul Gaziosmanpaşa'da iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa süre içerisinde silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı tartışma sonucu bir kişi hayatını kaybederken üç kişi yaralandı.

Gaziosmanpaşa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kavga anı çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.


Olay saat 20.30 sıralarında Yeni Mahalle Mahallesi 590. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflardan biri, yanındaki tabancayla karşı tarafa ateş açtı. Silahtan çıkan mermiler, gruptan 3 kişiye ve olay anında yoldan geçen bir kadına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kavgada yaralanan Deniz B. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.


Kavga anı çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde iki grup arasında çıkan kavganın silahlı kavgaya döndüğü anlar yer aldı.




