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İSTANBUL

Zorunlu değilse dışarı çıkmayın

Kovid-19 vakalarında İstanbul’daki artışın yüzde 62’yi bulduğunu açıklayan Sağlık Bakanı Koca vatandaşları uyardı: Mecburiyetiniz yoksa dışarı çıkmayın. Kalabalık ortama girecekseniz maskenizi çıkarmayın. Sosyal mesafe kuralına uymak mümkünken, kurala uyun.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da son 1 hafta içinde vaka artış oranının yüzde 62’ye ulaştığını söyledi. Bakan Koca, İstanbul’da ilk kez düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Koca’nın açıklamalarından satır başları şöyle:

İstanbul’da son 1 hafta içinde vaka artış oranı yüzde 62. Büyükçekmece yüzde 123, Sarıyer yüzde 120, Bakırköy yüzde 104, Beylikdüzü yüzde 104, Bayrampaşa yüzde 99, Şişli yüzde 98, Kağıthane yüzde 89, Tuzla, Sancaktepe, Beykoz şeklinde gidiyor.

MECBURİYET YOKSA DIŞARI ÇIKMAYIN

Mecburiyetiniz yoksa dışarı çıkmayın. Zorunlu olmayan ziyaretlerden kaçının. Hastalığa yakalanmayı göze alacağınız ziyaretleri yapın. Zorunlu olmayan seyahatleri yapmayın. Hastalığa yakalanmayı göze alacağınız seyahatleri yapın. Kalabalık ortama girecekseniz, bunun hastalığa yakalanmaya değip değmeyeceğini düşünün. Maskenizi çıkarmayın. Virüsün size bulaşmasını göze alacağınız bir durum varsa çıkarın. Sosyal mesafe kuralına uymak mümkünken, kurala uyun. Uymuyorsanız, hastalığı göz ardı edecek kadar güçlü bir sebebiniz olmalıdır.

EN BÜYÜK RİSK TOPLU ULAŞIM

Gelişme, salgınla mücadelede 83 milyonu ilgilendirmektedir. İstanbul’da durumu kontrol altına alamazsak, salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır. Çözüme en çok ihtiyaç duyduğumuz konu toplu ulaşımdır. Sosyal mesafenin korunamadığı toplu ulaşım, en büyük risk kaynaklarındandır. Yolculuk, dolayısıyla risk süresi uzundur. Bu çözümlerin üretilmesi, salgının tırmanışının sebebi olan hareketliliği ve teması çok azaltacaktır.

2-3 KATI AĞIR TABLOYLA KARŞILAŞABİLİRİZ

Hareketlilik, şu an olduğu gibi devam ederse bu durumda, artış 1 iken 2, 2 iken 4 şeklinde olmayacak. 1 iken 3, 3 iken 9 şeklinde tam bir tırmanış olacak. Çünkü virüs, 1 kişiden ortalama 3 kişiye bulaşıyor. Bugünkünün 2-3 katı ağır tablo, tahayyülü bile zor bir tablodur. Kendimizi disipline sokalım. Sonsuza kadar değil. Salgını kontrol altına alana kadar. ‘Dışarıya 3 kere çıkmak yerine 1 kere çıkın.’ derken, hayatınıza sınırlama getirmenizi talep ettiğimin farkındayım.

Virüs artık daha bulaşıcı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsün mutasyona uğramasıyla ilgili bir değişiklik olmadığının bilindiğine değinirken, şöyle devam etti: “Mutasyon daha çok bulaştırıcılığın artması şeklinde karşımıza çıkıyor. Daha önce 15-20 dakika yakın mesafede bir arada olunduğunda bulaşan virüsün, artık daha kısa süreli bir arada olduğunuzda bulaşabilme özelliği söz konusu. Kafe veya restoranda bir araya gelindiğinde maskenin kısa süreli devre dışı kalması bile o bulaştırıcılığı sağlayan bir sebep oluyor. Kalabalık ortamlardan da mutlaka kaçınmamız gerekiyor. Özellikle bir araya gelmelerin, 6 veya 8 kişiden fazla olmamasına dikkat ediyor olmalıyız” Öte yandan Bakan Koca, önümüzdeki hafta, 12 bin sağlık çalışanı alımı için ilana çıkılacağını da müjdeledi.

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