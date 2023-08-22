Gustavo Henrique

, sakatlığının ardından ilk maçını 1 Şubat 2015'te evinde 3-0 kazandıkları Ituano karşısında oynadı. Ağustos ayında, yeni teknik direktör Dorival Júnior'un gelişinden sonra, yeni sözleşme imzalayan Werley'den sonra tekrar ilk 11'deki yerini aldı. 29 Şubat 2016'da Gustavo Henrique sözleşmesini Ocak 2020'ye kadar uzattı. Kampanya sırasında tartışmasız bir başlangıç yaptı ve 12 Haziran'da Santa Cruz'a karşı 2-0'lık bir galibiyetle başlayarak kulüpteki 100. maçını tamamladı. Ancak Eylül ayında, diğer dizinden sakatlandı ve altı ay daha sahalardan uzak kaldı.