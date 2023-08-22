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Gustavo Henrique kimdir?

Fenerbahçe, Gustavo Henrique'nin transferi için Real Valladolid'le anlaşmaya varıldığını açıkladı. Gustavo Henrique Vernes, 24 Mart 1993 tarihinde Paulo’da doğdu. Brezilyalı millî futbolcudur. La Liga takımlarından Real Valladolid'de forma giymektedir. İşte Gustavo Henrique hayatı, futbol kariyeri.

14:05 . 22/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Gustavo Henrique

Gustavo Henrique

Fenerbahçe, Gustavo Henrique'nin transferi için Real Valladolid'le anlaşmaya varıldığını açıkladı. Gustavo Henrique'nin İspanya İkinci Futbol Ligi (La Liga 2) kulübü Real Valladolid'e transfer olduğunu duyurdu.

Peki Gustavo Henrique kimdir? Gustavo Henrique nereli kaç yaşında? Gustavo Henrique hangi takımlarda oynadı, kaç gol attı, hangi mevki oyuncusu?

Gustavo Henrique kimdir?

Gustavo Henrique
, 24 Mart 1993 tarihinde Paulo’da doğdu. Gustavo Henrique, futbola 2009 yılında Santos altyapısında başladı. 2012 yılında ilk kez A takıma yükseldi. 2013 yılında Santos ile Copa Libertadores şampiyonluğu kazandı.

Gustavo Henrique kulüp kariyeri

Gustavo Henrique
ve ilk Série A maçına 17 Haziran 2012'de deplasmanda 0-1 yenildikleri Flamengo karşısında çıktı. İlk golünü bir sonraki yılın 24 Temmuz'unda, sezonun Copa do Brasil için CRAC'a karşı 2-0 yendikleri deplasmanda attı.

Eylül 2013'ün ortalarında, Gustavo Henrique, Durval'ın kadroda düşünülmemesi ile ilk onbirde Durval'ın yerini aldı. İlk lig golünü 27 Ekim'de Corinthians'a karşı 1-1 berabere kaldıkları maçta attı. Yaklaşık bir ay sonra deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları Vasco da Gama karşısında ikinci golünü attı. Şubat 2014'ün sonlarında, Gustavo Henrique dizinden sakatlandı ve altı ay sahalardan uzak kaldı. Ekim ayında takıma geri döndü, ancak sadece sezonun geri kalanını yedek kulübesinde geçirdi.

Gustavo Henrique
, sakatlığının ardından ilk maçını 1 Şubat 2015'te evinde 3-0 kazandıkları Ituano karşısında oynadı. Ağustos ayında, yeni teknik direktör Dorival Júnior'un gelişinden sonra, yeni sözleşme imzalayan Werley'den sonra tekrar ilk 11'deki yerini aldı. 29 Şubat 2016'da Gustavo Henrique sözleşmesini Ocak 2020'ye kadar uzattı. Kampanya sırasında tartışmasız bir başlangıç yaptı ve 12 Haziran'da Santa Cruz'a karşı 2-0'lık bir galibiyetle başlayarak kulüpteki 100. maçını tamamladı. Ancak Eylül ayında, diğer dizinden sakatlandı ve altı ay daha sahalardan uzak kaldı.

Gustavo Henrique, 14 Ağustos 2017'de Fluminense ile 0-0 berabere kaldıkları maçta sahalara geri döndü. 10 Eylül'de Corinthians'a karşı evinde 2-0 kazandıkları maçta bir dizinden daha sakatlandı ve yılın geri kalanında sahalardan uzak kaldı. Gustavo Henrique, Copa Libertadores'teki ilk maçına 5 Nisan 2018'de çıktı ve Renato'nun yerine 1-0 yendikleri Estudiantes maçına çıktı.

Flamengo
Aralık 2019'da
Gustavo Henrique
, Flamengo ile 1 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere bir ön sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe
Fenerbahçe, 26 Temmuz 2022'de
Gustavo Henrique
ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı. Oyuncu kiralık olarak gelse de anlaşma gereği sezon sonu 1.4 Milyon Euro'ya bonservisi alındı.
Real Valladolid

Real Valladolid, 22 Ağustos 2023'te Gustavo Henrique ile 3 yıllık anlaştığını duyurdu.

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