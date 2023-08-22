Gustavo Henrique
Fenerbahçe, Gustavo Henrique'nin transferi için Real Valladolid'le anlaşmaya varıldığını açıkladı. Gustavo Henrique'nin İspanya İkinci Futbol Ligi (La Liga 2) kulübü Real Valladolid'e transfer olduğunu duyurdu.
Peki Gustavo Henrique kimdir? Gustavo Henrique nereli kaç yaşında? Gustavo Henrique hangi takımlarda oynadı, kaç gol attı, hangi mevki oyuncusu?
Gustavo Henrique kimdir?
Gustavo Henrique kulüp kariyeri
Eylül 2013'ün ortalarında, Gustavo Henrique, Durval'ın kadroda düşünülmemesi ile ilk onbirde Durval'ın yerini aldı. İlk lig golünü 27 Ekim'de Corinthians'a karşı 1-1 berabere kaldıkları maçta attı. Yaklaşık bir ay sonra deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları Vasco da Gama karşısında ikinci golünü attı. Şubat 2014'ün sonlarında, Gustavo Henrique dizinden sakatlandı ve altı ay sahalardan uzak kaldı. Ekim ayında takıma geri döndü, ancak sadece sezonun geri kalanını yedek kulübesinde geçirdi.
Gustavo Henrique, 14 Ağustos 2017'de Fluminense ile 0-0 berabere kaldıkları maçta sahalara geri döndü. 10 Eylül'de Corinthians'a karşı evinde 2-0 kazandıkları maçta bir dizinden daha sakatlandı ve yılın geri kalanında sahalardan uzak kaldı. Gustavo Henrique, Copa Libertadores'teki ilk maçına 5 Nisan 2018'de çıktı ve Renato'nun yerine 1-0 yendikleri Estudiantes maçına çıktı.
Real Valladolid, 22 Ağustos 2023'te Gustavo Henrique ile 3 yıllık anlaştığını duyurdu.