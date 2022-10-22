Hamsi nasıl yapılır? Pişirmede püf noktaları neler?

1 Eylül itibari ile sona eren avlanma yasağı ile birlikte Türkiye’nin dört bir yanındaki balıkçılar denize açılarak vatandaşlara en taze balıkları ulaştırmaya başladı. Taze balıklar tezgahları süslerken, vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında ’Balık nasıl pişirilmeli’ oldu.

HAMSİ NASIL YAPILIR? NASIL KIZARTILIR?

Sofralarını balıkla donatmak isteyen vatandaşlara pişirme önerilerinde bulunan balıkçı Hülya Kılıç, mısır unu ile beyaz unu vatandaşların karıştırdığını ve mısır unu ile az yağda pişirilen balığın daha lezzetli olacağını belirtti.

Vatandaşların palamut balığını ızgarada hamsiyi ise tavada yapması gerektiğini hatırlatan Kılıç,

“Şu anda palamut ve hamsi sezonundayız. Hamsi, palamut çok olduğunda azalıyor ama talep ikisine çok fazla oluyor. Palamut yağlı ve iri döneminde ızgarası ve mangalı çok güzel olur. Hamsi her türlü hem mangalında hem de tavasında çok lezzetli olur. Hamsinin en lezzetli hali tavada olur. Palamut balığını isteyen mısır unu kullanarak tavada da çok az yağda da yapabilir ama en güzeli ızgarada yapılır” dedi.

REKLAM

HAMSİ PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI NELER?

Vatandaşların beyaz un ile mısır ununu karıştırdığını dile getiren Kılıç, “Balığı önce temizleyeceksiniz, hafif tuzlayacaksınız ondan sonra mısır ununa bulayacaksınız. Beyaz un kesinlikle balığa lezzet vermez. Halis olan değirmenden 2 kere çektirilen mısır unu kullanılması gerekiyor. Tavaya balığı güzel bir şekilde dizerek, çok az yağ ile pişireceksiniz. Bol yağda balık asla güzel olmaz. Bunun için tavanın dibini hafif yağlayacaksınız ve alt üst çevireceksiniz. En güzeli bu şekilde olur” diye konuştu.

Balığın pişirirken tuzlanmaması gerektiğini ifade eden Hülya Kılıç, “Mangalda balıklarda unlama yapılmaz. Mangal için direk yıkanıp tuzlanıp ateşin üzerine koyacaksınız. Unlama işlemi burada yapılmaz. Balığı yıkayıp temizledikten sonra pişirmeden hemen önce tuzlanması gerekir. Unlanması gerekiyorsa unlanacak, ızgaraya atılacaksa direk ızgaraya atılması gerekir” şeklinde konuştu.

REKLAM