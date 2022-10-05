MasterChef Hamsiköy Sütlacı Nasıl Yapılır? Tam Ölçülü Nefis Fırında Hamsiköy Sütlacı

MasterChef Türkiye son bölümde oynanan bireysel dokunulmazlık oyununda Hamsiköy Sütlacı yapılması istendi. Ekranlarda hazırlanışını izleyenler evde hazırlamak isteyerek Hamsiköy Sütlacı tarifi ile ilgili olarak “Hamsiköy Sütlacı nasıl yapılır, tarifi nelerdir?” şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Hamsiköy Sütlacı nasıl yapılır, tarifi nelerdir?

HAMSİKÖY SÜTLACI TARİFİ

HAMSİKÖY SÜTLACI MALZEMELER

2 litre süt

1.5 su bardağı pirinç

2 su bardağı su

1.5 su bardağı toz şeker

2 paket vanilya

2 adet yumurta sarısı

ÜZERINE: Fındık

HAMSİKÖY SÜTLACI NASIL YAPILIR?

Sütü bir tencereye alın ve kaynatın.

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Pirinci ayrı bir tencerede, 2 su bardağı su ile haşlayın ve suyunu çekip yumuşayınca süte ekleyin.

Süt ve pirinç birbiriyle özleşince toz şeker ve vanilyayı katıp bir taşım kaynatın.

Yumurta sarılarını derin bir kasede çırpın.

Sütlaçtan 1 kepçe alın ve yumurta sarısına ilave edip çırpmaya devam edin.

Sütlacı güveç kaplara paylaştırın.

Yumurta sarılarını güveçteki sütlaçlara pay ederek hafifçe karıştırın.

Güveç kaplarını fırın tepsisine yerleştirin ve tepsiye bir parmak su ilave edin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

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Soğuduktan sonra üzerine dövülmüş fındık serperek servis yapın.

HAMSİKÖY SÜTLACI PÜF NOKTASI

Yalnızca pirinç kullanıldığı için, kıvam alması klasik sütlaçtan daha uzun sürebilir.

Sütlacın içerisine vanilya, pirinç unu gibi malzemeler eklemeyin.

Fırında pişirmek için, fırını önceden ısıtmanıza gerek yoktur.

Sütlacın üzeri kızardığı an fırından çıkartın. Aksi takdirde fazla pişebilir.

HAMSİKÖY NEREDEDİR?

Hamsiköy, Trabzon'un ilçelerindendir.

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