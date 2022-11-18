Haşhaşlı Çörek Tarifi, Nasıl Yapılır? (DETAYLI ANLATIM)

Sabah akşam demeden günün her vaktinde tüketebileceğiniz haşhaşlı çörek tarifini şimdiden favorilerinize ekleyebilirsiniz. Puf Puf kıvamı, mis gibi kokusuyla iştahları kabartan haşhaşlı çörek tarifi haberimizde.

HAŞHAŞLI ÇÖREK TARİFİ

MALZEMELER

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

1 çay bardağı sıvı yağ

2 çorba kaşığı şeker

1 adet yumurta akı(sarısı üzerine)

1 tatlı kaşığı tuz

5 su bardağı un

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1 paket instant maya

İçi için:

250 gram haşhaş

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı ceviz içi

HAŞHAŞLI ÇÖREK YAPILIŞI

> Önce hamuru hazırlayın. Su, süt, yağ, şeker, tuz ve mayayı karıştırın, sonra unu kontrollü bir şekilde ilave edin.

> Ele yapışmayacak yumuşak bir hamur yoğurun. Üzerini hava almayacak şekilde örtüp en az 45 dakika mayalanması için dinlendirin.

> Bu sırada haşhaşı, cevizi ve yağı karıştırın (Tatlı bir çörek istiyorsanız 1 su bardağı şeker ilave edebilirsiniz.)

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> Hamuru dört eşit parçaya ayırın. Dört beze oluşturun. Haşhaşlı iç malzemeyi sürün, dört katı üst üste bu şekilde koyun.

> Tekrar merdaneyle veya elinizle açıp ince uzun şeritler halinde kesin.

> Bu şeritleri uçlarından ters yönlere kıvırarak tepsiye alın. Her parça için aynı işlemi tekrarlayın. Bu şekilde tepside 15 dakika dinlendirin.

> Üzerine yumurta sarısı sürüp 170 derecede 30-35 dakika pişirin.

> Afiyetler olsun.

HAŞHAŞLI ÇÖREK PÜF NOKTALARI NELER?

> Hamurumuzun yumuşak olması oldukça önemli. Ele yapışır kıvamda olması gerekir. Yumuşak bir hamur ile çöreklerimiz de sünger kıvamında olacaktır. Şekillendirirken ise elinizi yağlayarak rahatlıkla şekillendirebilirsiniz.

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HAŞHAŞLI ÇÖREK KALORİSİ KAÇ?

Haşhaşlı çöreğin 100 gramı 252 kcal kaloridir.