Şerbetli tatlılardan: 'Haşhaşlı revani'

Tatlı yaparken fırın ısısı oldukça önemlidir. Revaninin pişeceği fırının önceden ısıtılmış olması gerekir. Yoksa yeterince kabarmayan bir tatlı elde edersiniz. İşte, muhteşem haşhaşlı revani tatlı tarifi...

HAŞHAŞLI REVANİ TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamuru için:

-3 adet yumurta

-1 çay bardağı toz şeker

-1 su bardağı sıvı yağ

-1/2 su bardağı portakal suyu

-1 su bardağı yoğurt

-1 su bardağı irmik

-1 çay bardağı haşhaş

-1 adet portakal kabuğu rendesi

-1 paket vanilin

-1 paket kabartma tozu

-1,5 - 2 su bardağı un

Şerbeti için:

-3 su bardağı toz şeker

-2,5 su bardağı su

- 4-5 damla taze sıkılmış limon suyu

HAŞHAŞLI REVANİ YAPILIŞI

1. Tatlının öncelikle şerbetini hazırlayarak başlayalım. Bir tencereye su ve toz şekeri alın. Karıştırıp kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca limon suyunu ilave ederek birkaç dakika daha kaynatın ve ocaktan alarak soğumaya bırakın.

Tatlının öncelikle şerbetini hazırlayarak başlayalım. Bir tencereye su ve toz şekeri alın. Karıştırıp kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca limon suyunu ilave ederek birkaç dakika daha kaynatın ve ocaktan alarak soğumaya bırakın. 2. Yumurtaları bir kabın içerisine kırın ve toz şekerle birlikte güzelce çırpın.

Yumurtaları bir kabın içerisine kırın ve toz şekerle birlikte güzelce çırpın. 3. Üzerine sıvı yağ, portakal suyu ve yoğurdu ilave ederek çırpmaya devam edin.

Üzerine sıvı yağ, portakal suyu ve yoğurdu ilave ederek çırpmaya devam edin. 4. İrmiği, haşhaşı, portakal kabuğu rendesi, kabartma tozu ve vanilini de ilave edin.

İrmiği, haşhaşı, portakal kabuğu rendesi, kabartma tozu ve vanilini de ilave edin. 5. Tüm malzemeleri güzelce çırpın.

Tüm malzemeleri güzelce çırpın. 6. Ardından unu eleyerek azar azar harca ilave edin.

Ardından unu eleyerek azar azar harca ilave edin. 7. Güzelce çırpıktan sonra yağlanmış dikdörgen bir borcama ya da kalıba dökerek önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 30-35 dakika kadar pişirin.

Güzelce çırpıktan sonra yağlanmış dikdörgen bir borcama ya da kalıba dökerek önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 30-35 dakika kadar pişirin. 8 . Revaniniz ifırından alın. Revani sıcak, şerbetiniz ılık bir haldeyken şerbetini verin.

. Revaniniz ifırından alın. Revani sıcak, şerbetiniz ılık bir haldeyken şerbetini verin. 9. Şerbetini güzelce çekmesini ve ılımasını bekleyin.

Şerbetini güzelce çekmesini ve ılımasını bekleyin. 10. Şerbetini tamamen çekince dilimleyerek servis edin. Üzerini dilerseniz Hindistan ceviziyle de süsleyebilirsiniz.

Şerbetini tamamen çekince dilimleyerek servis edin. Üzerini dilerseniz Hindistan ceviziyle de süsleyebilirsiniz. **Afiyetler olsun.





HAŞHAŞLI REVANİ PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Revani tatlısı hazırlama süresi 20 dakika, pişirme süresi 30 dakikadır.

HAŞHAŞLI REVANİ TATLISININ KALORİ DEĞERİ

Haşhaşlı revani tatlısının kalori değeri 547/kcal'dir.

HAŞHAŞLI REVANİ BESİN DEĞERİ

1 porsiyon için;

9 gram protein

83 gram karbonhidrat

20 gram yağ

*Uzman diyetisyenler tarafından hazırlanmıştır.

HAŞHAŞLI REVANİ ZORLUK SEVİYESİ

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HAŞHAŞLI REVANİ TATLISI PÜF NOKTALARI

Şerbetin soğuğa yakın ılık ve kıvamlı, tatlının sıcak olmasına özen gösterin. Sıcak şerbet sıcak tatlı, yumuşak dokulu bir tatlı elde etmenize yardımcı olacaktır. Şerbeti yaparken kaynayan şekerli sulu karışıma limonu en son ekleyerek şerbetinizin daha kıvamlı olmasını sağlarsınız.

HAŞHAŞLI REVANİ TARİFİ SERVİS ÖNERİSİ

Yanına bir parça kaymak ilave edebilir veya Hindistan cevizi, fıstık gibi malzemelerle süsleyebilirsiniz. Dilerseniz krem şanti çırparak üzerine sürebilir, dilimleyerek servis edebilirsiniz.

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