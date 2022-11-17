Özgün Havuç tarator tarifi, nasıl yapılır? (DETAYLI ANLATIM)
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Havuç tarator tarifi, nasıl yapılır? (DETAYLI ANLATIM)

Yaz kış demeden her mevsimde yiyebileceğiniz havuç tarator, az malzeme ile yapabileceğiniz nefis bir tarif. Cevizli, mayonezli, kabaklı gibi farklı çeşitleri bulunan havuç tarator tarifi içerisindeki her bir malzemenin birbirine lezzet uyumuyla sofralarınızın vazgeçilmez mezesi olacak. Peki havuç tarator nasıl yapılır? Çeşitleri nelerdir? Havuç tarator kaç dakika kavrulur? İşte havuç tarator tarifinin kalorisi ve bütün püf noktaları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Havuç tarator tarifi, nasıl yapılır? (DETAYLI ANLATIM)
Havuç tarator

Meze severler buraya! En çok tüketilen sebzelerden havuç ile yapabileceğiniz pratik ve kolay bir meze tarifini sizlerle paylaşıyoruz.

HAVUÇ TARATOR TARİFİ

MALZEMELER

> 3 adet havuç

> 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ

> 2 diş sarımsak

> 4 yemek kaşığı yoğurt

> Tuz

HAVUÇ TARATOR TARİFİ NASIL YAPILIR?

> 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ genişçe bir tavaya alın.

> Küçük küçük doğradığınız iki diş sarımsağı tavaya ekleyerek kokusu çıkana kadar kavurun.

> Son olarak rendelenmiş havuçları ilave edin.

> Havuçlar yumuşayıncaya kadar yaklaşık 3-4 dakika kavurarak ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

> Ayrı bir kasede suyu süzülmüş yoğurt ile tuz ekleyerek çırpın.

> Soğuyan havuçları yoğurda ilave ederek karıştırın ve servis tabağına alın.

> Havuç taratorumuz servise hazır. Afiyetler olsun.

HAVUÇ TARATOR KAÇ KALORİ

100 gram havuç tarator 126 kcal kaloridir.

HAVUÇ TARATOR TARİFİ PÜF NOKTALARI NELER?

> Havuç tarator yaparken kullandığınız yoğurdun süzme yoğurt olması mezenizin daha kıvamlı olmasını sağlayacaktır. Ancak süzme yoğurdunuz yok ise evinizdeki yoğurdun suyunu süzerek kullanabilirsiniz.

> Yoğurtlu salataları, mezeleri hazırladıktan sonra çok bekletmemek gerekir. Bekledikçe yoğurt kurumakta ve kötü bir görüntüye sebep olmaktadır. Bu yüzden havuç taratoru misafir sofrası için hazırlayacaksınız, tüketeceğiniz gün yapmalısınız.

> Havuç taratoru cevizle ya da dereotu ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

HAVUÇ TARATOR ÇEŞİTLERİ

> Mayonezli havuç tarator

> Patatesli havuç tarator

> Kabaklı havuç tarator

> Cevizli havuç tarator

HAVUÇ TARATOR TARİFİNDE HAVUÇLAR SOYULUR MU?

Havuçların soyulması taratorun daha güzel kıvamda olmasını sağlar.

HAVUÇ TARATOR KİLO ALDIRIR MI?

Uzun süre aç durmadan kilo vermenizi sağlayabilecek en ideal besinlerden olan havuç, düşük kalori içerdiği için diyet listelerine eklenebilir.

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