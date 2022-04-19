​ Havuçlu kek tarifi: Havuçlu kek malzemeleri, kalorisi, pişirme süresi ve yapılışı ​

Kullandığınız malzemelerin oda ısısında olmasına dikkat ederek, şeker ve yumurtayı beyaz köpük olana kadar çırpacağınız enfes havuçlu kek tarifini sizler için hazırladık.

HAVUÇLU KEK NASIL YAPILIR? ADIM ADIM HAVUÇLU KEK TARİFİ

Kullandığınız malzemelerin oda ısısında olması oldukça önemlidir. Havuçlu keki fırına koyduktan sonra ilk 20 dakika fırın kapağını açmamanız önerilir. Fırın kapağının 20 dakikadan önce açılması kekin sönmesine neden olur. Kek hamurunun içinde havuç olduğu için hamurda sulanma meydana gelebilir. Bu nedenden dolayı pişirme süresi oldukça önemlidir. Kekin piştiğinden emin olmak için kürdan testi uygulayabilirsiniz.

HAVUÇLU KEK YAPIMI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 yumurta,

3/4 su bardağı şeker,

1/2 su bardağı sıvı yağ,

1 su bardağı süt

2,5 su bardağı un,

1 paket kabartma tozu,

1 silme tatlı kaşığı tarçın,

2 adet küçük boy veya 1 adet büyük boy havuç,

1 su bardağı iri çekilmiş ceviz.

HAVUÇLU KEK YAPILIŞI

Yumurtaları ve şekeri çırpın, Sıvı yağ ve sütü ekleyip çırpın, Unu azar azar ekleyerek çırpmaya devam edin, Unun yarısını ekledikten sonra unla birlikte kabartma tozu ve tarçını ekleyip çırpın, Kalan unu da yine azar azar, hamurun kıvamını kontrol ederek, gerektiği kadar ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın, Tadına bakıp şekerini az bulduysanız şeker ekleyip çırpın, En son rendelediğiniz havucu ve cevizi ekleyip karıştırın, Karışımı yağladığınız 21 cm'lik kek kalıbına dökün, 180 derecede önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

HAVUÇLU KEK PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Havuçlu kekin 20 dakika hazırlanma süresi; 45 dakika pişme süresi bulunuyor.

HAVUÇLU KEK KAÇ KALORİDİR?

Orta büyüklükteki 1 dilim havuçlu cevizli tarçınlı kek yaklaşık olarak 426 kaloriye denk gelmektedir.

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HAVUÇLU KEK TARİFİNİN ZORLUK SEVİYESİ

KOLAY

HAVUÇLU KEK PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI

Kullandığınız malzemelerin oda ısısında olmasına dikkat etmelisiniz.

Şeker ve yumurtayı beyaz köpük olana kadar çırpmalısınız.

Her kekte olduğu gibi bu kek tarifinde de kuru malzemeleri eleyerek kullanmanız kekinizi olumlu etkileyecektir.

Kekinizi fırına koyduktan sonraki ilk 20 dakika fırınınızın kapağını açmamalısınız. Kekiniz piştikten sonra direk fırından çıkartmak yerine kapağını açarak ılımasını sağlamalısınız. Aksi halde kekiniz sönebilir.

Kekinizi borcamda da yapabilirsiniz. İsterseniz borcamda yaptığınız kekinizin üzerine muhallebi yapabilirsiniz. Özellikle bu keke muhallebi çok yakışmaktadır. Eğer muhallebi yapacaksanız içerisine 1 paket krem şanti koyabilirsiniz. O şekilde muhallebiniz daha lezzetli olacaktır.

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DENEYEBİLECEĞİNİZ HAVUÇLU CEVİZLİ TARÇINLI KEK TARİFLERİ

Muhallebili havuçlu tarçınlı kek ile sizler de çaylarınızı şenlendirmek, sohbetlerinizi tatlandırmak istemez misiniz?

Evde sütünüz olmadığında yapabileceğiniz yoğurtlu havuçlu tarçınlı kek tarifini sizler de ellerinizin altında bulundurmalısınız.

HAVUCUN FAYDALARI NELERDİR?

Bünyesinde barındırdığı A, C, K vitaminleri, pantotenik asit, potasyum, folik asit, demir, bakır, magnezyum sayesinde havucun vücuda son derece önemli faydaları vardır. Havuç kuvvet verir, vücuttan kaybolan mineralleri yerine koyar, gözlere iyi gelir, kansızlığa karşı iyi gelir, hemoglobin ve eritrositleri çoğaltır.

HAVUCUN UNUTKANLIĞA ÇÖZÜMÜ

Havuç güçlü ve özel bileşenler içeriyor. Beyin fonksiyonları üzerinde ciddi etkileri bulunuyor. Uzmanlar her gün bir bardak taze sıkılmış havuç suyu içmenin veya düzenli havuç tüketmenin unutkanlığı önlediğini belirtiyor.

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