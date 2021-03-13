10 sembol mekanda 10 kıta

İstanbul Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesince, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla hazırlanan klipte, marşın her bir kıtası Türkiye’nin sembol mekanları ile şehitlerin kabirlerinde gençler tarafından seslendirildi.
Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesi’nde İstiklal Marşı’nın 100’ncü yılı dolayısıyla program gerçekleştirildi. Programda, Türkiye’nin 10 farklı bölgesinde İstiklal Marşı’nı okuyan gençlerin klibinin tanıtımı yapıldı. Tanıtım programına İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı katıldı. Mehmet Emin Maşalı, bu kapsamda Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesi’yle bir video klip hazırladıklarını anlatarak, “Bizi biz yapan, bugünlere gelmemizde çok önemli noktaları ve tarihimizin önemli dilimlerini ifade eden, ülkemizin muhtelif bölgelerinde İstiklal Marşı’mızın her bir kıtasını, bu ülkenin istikbalini emanet edeceğimizi gençlere okutalım istedik. Hem İstiklal Marşı’nın ifade ettiği manayı, mesajı, ruhu tekrar dillendirme imkanı bulmak hem de İstiklal Marşı’ndan alınan ruhun günümüzde de bu topraklardaki varlığımızın devamını sağlayacak güzel gelişmelere sonuç verdiğini ifade etmek amacıyla bu projeyi kısa film halinde hazırladık.” diye konuştu.
Klipte, İstiklal Marşı’nın 10 kıtası, Türkiye’nin sembol mekanlarında gençler tarafından seslendirildi. Marşın 1’inci kıtası Malazgirt Ovası’nda, 2’nci kıtası Ertuğrul Gazi Türbesi’nde, 3’üncü kıtası İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un kabri başında, 4’üncü kıtası Taceddin Dergahı’nda, 5 ve 6’ıncı kıtası Çanakkale Şehitliği’nde okunurken, 7’nci kıtası Şehit Ömer Halisdemir’in kabrinde, 8’inci kıtası Şehit Eren Bülbül’ün kabrinde, 9’uncu kıtası Şehit Polis Memuru Fethi Sekin’in kabrinde, 10’uncu kıtası ise İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Abidesi’nde seslendirildi.