10 sembol mekanda 10 kıta

Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesi’nde İstiklal Marşı’nın 100’ncü yılı dolayısıyla program gerçekleştirildi. Programda, Türkiye’nin 10 farklı bölgesinde İstiklal Marşı’nı okuyan gençlerin klibinin tanıtımı yapıldı. Tanıtım programına İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı katıldı. Mehmet Emin Maşalı, bu kapsamda Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesi’yle bir video klip hazırladıklarını anlatarak, “Bizi biz yapan, bugünlere gelmemizde çok önemli noktaları ve tarihimizin önemli dilimlerini ifade eden, ülkemizin muhtelif bölgelerinde İstiklal Marşı’mızın her bir kıtasını, bu ülkenin istikbalini emanet edeceğimizi gençlere okutalım istedik. Hem İstiklal Marşı’nın ifade ettiği manayı, mesajı, ruhu tekrar dillendirme imkanı bulmak hem de İstiklal Marşı’ndan alınan ruhun günümüzde de bu topraklardaki varlığımızın devamını sağlayacak güzel gelişmelere sonuç verdiğini ifade etmek amacıyla bu projeyi kısa film halinde hazırladık.” diye konuştu.

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OYNAT 02:23 Polis ve jandarmadan İstiklâl Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümüne özel video Kars'ta polis ve jandarmanın İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla tarihi alanlarda İstiklal Marşı'nı seslendirdiği klip ilgi çekti.



Valilik öncülüğünde bir araya gelen İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla kamera karşısına geçti.



Ani Ören Yeri, Kars Kalesi ve Sarıkamış'ta İstiklal Marşı'nı okuyan polis ve jandarmanın hazırladığı klip, Valiliğin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. BiP'te paylaş

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Klipte, İstiklal Marşı’nın 10 kıtası, Türkiye’nin sembol mekanlarında gençler tarafından seslendirildi. Marşın 1’inci kıtası Malazgirt Ovası’nda, 2’nci kıtası Ertuğrul Gazi Türbesi’nde, 3’üncü kıtası İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un kabri başında, 4’üncü kıtası Taceddin Dergahı’nda, 5 ve 6’ıncı kıtası Çanakkale Şehitliği’nde okunurken, 7’nci kıtası Şehit Ömer Halisdemir’in kabrinde, 8’inci kıtası Şehit Eren Bülbül’ün kabrinde, 9’uncu kıtası Şehit Polis Memuru Fethi Sekin’in kabrinde, 10’uncu kıtası ise İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Abidesi’nde seslendirildi.

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