100. yılda okunacak yüzlerce Türk eseri var





Şehrin dört bir yanından kitapseverlerin bir araya toplanma vakti geldi. İstanbul’un en köklü edebiyat buluşmalarından biri olan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı bir kez daha kapılarını açtı. Kitapseverlerin kitapla buluşmanın heyecanını yaşadığı fuar, bu yıl 40. yaşını kutluyor. Cumhuriyet’in 100. yılında 40. kez düzenlenecek olan fuarın ana teması bu anlamlı tarihe uygun “Yaşasın Cumhuriyet” olarak belirlendi. Bu yılki Onur Yazarı ise Türkiye’de iletişim bilimlerinin oluşumuna katkı veren öncü isimlerden, yazar, hukukçu, siyaset ve iletişim bilimci gibi birçok unvana sahip 102 yaşındaki Prof. Dr. Nermin Abadan Unat. Fuar süresince Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla belirlenen temaya ilişkin olarak, “Cumhuriyet’in Yüzyılı Edebiyatı” konu başlığı altında, yüzyılın şiiri, öyküsü, çocuk ve gençlik edebiyatı, romanı, denemesi, eleştirisi ve yayıncılığı ile ilgili de ilgi çekici söyleşiler gerçekleşecek. Değerli yazarlar okurlarla bir araya gelerek, fikirlerini paylaşacaklar. Ayrıca Uluslararası Yayıncılar Birliği–IPA Başkanı Karine Pansa da açılış törenine katılacak. Ardından da “Yayıncılıkta Gelişmeler” konulu bir söyleşide konuşmacı olarak yer alacak.

Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 28 Ekim-5 Kasım 2023 tarihleri arasında okurla buluşacak fuar, bu yıl da yüzlerce yayınevini ve binlerce yazarı okurlarla buluşturmayı hedefliyor. Fuara yurt içi ve yurt dışından 998 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılacak. 400’den fazla kültür etkinliği ve 2 binden fazla imza gününün düzenleneceği fuara 5 yüz binin üzerinde ziyaretçinin yoğun ilgisi bekleniyor.

Nitelik ve nicelik birlikte artmalı

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, kırk yıldır istikrarlı bir şekilde düzenleniyor. Her yıl hem yayınevi hem de ziyaretçi sayıları artıyor. Ancak fuar son yıllarda bir takım eleştirilere de muhatap. Bu eleştirilerden ilki yüksek stant ve kitap fiyatları. Stantlar için istenen ücreti yüksek buldukları için fuara katılamayacağını söyleyen bir çok yayınevi var. Bazı yayıncılar ise özellikle İstanbul içinde yaygınlaşan ilçe kitap fuarlarında kitapseverlerle buluşma imkanı yakaladıkları için yeniden yüksek bir fiyatla Tüyap’ta yer almak istemiyor. Bununla birlikte okurlar ise internette yakaladıkları indirimleri fuarda görememekten muzdarip. Bu yıl özelinde karşılaştığımız eleştirilerden bir diğeri ise 2 binden fazla imza gününün düzenleneceği fuarda uluslararası olabildiğince az rastlanması. Ayrıca kitap fuarı denince akla gelen yazarlar da yıldan yıla azalıyor.

Uluslararası fuarların işgale duruşu

Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen 75. Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı dünya barışı adına olumsuz olaylara sahne olmuştu. Filistinli yazar Adania Shibli için düzenlenecek ödül törenini iptal edilmiş ve Frankfurt Kitap Fuarı ve Avrupa Yayıncılar Federasyonu İsrail’in yanında olduklarını beyan etmişti. Bununla birlikte fuarın açılış konuşmasını üstlenen sosyolog ve filozof Slavoj Zizek, “Filistinlilerin de dinlenmesi” gerektiğini söyleyince salondan tepki almış ve bazı katılımcılar salonu terk etmişti. Bu durum global yayıncılıktaki ırkçılığın bir göstergesi oldu. Konuyla ilgili olarak Avrupa Yayıncılar Federasyonu’nun bir üyesi olan Türkiye Yayıncılar Birliği, “Mesleği yazmak ve yayınlamak olan biz yayıncıların yaşanan insanlık dramı karşısında kayıtsız kalması beklenemez. İsrail’de ve İşgal Altındaki Filistin Toprakları’nda yaşanan savaş ve sivil ölümleri karşısında çok üzgünüz” açıklamasını yaptı. Ancak yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek adına uluslararası bir fuar olan İstanbul Kitap Fuarı’nda işgale karşı bir duruş sergilenmesi ve ödülü iptal edilen ya da kendini temsil hakkı tanınmayan Filistinli yazarlara daha çok imkan tanınması gerektiği bir gerçek.

Odak pazar ülkesi Hindistan

Edebiyat dünyamızda uluslararası buluşma olanakları yaratan İstanbul Kitap Fuarı’nda 2023 için odak ülke Hindistan olarak belirlendi. 29 Ekim 2023 Pazar günü Hindistan’dan gelecek yayınevleri ile Türk yayıncıların yer alacağı bir panel gerçekleşecek, panelde iki ülke arasındaki telif alışverişinin arttırılmasına yönelik fikirler paylaşılacak. Hindistan’dan gelecek olan yayınevlerini ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yürütülen TEDA projesi kapsamında 15 farklı ülkeden yayıncının fuarı ziyaret etmesi bekleniyor. Ayrıca fuar kapsamında, 28-31 Ekim tarihleri arasında açık olacak uluslararası salonda bu sene yurt dışından Kuzey Makedonya, Almanya, Çin, Romanya ve İran’dan yayınevleri yer alacaklar.

İllüstratörler ile yayıncılar buluşuyor

Çocuk edebiyatı, Türkçe yayınlar arasında en fazla satışı yapılan türlerin başında geliyor. Yalnızca yurt içinde değil, yurt dışında da Türk illüstratörlerin çizgisi beğeniliyor. Türk Fuar etkinlikleri kapsamında 1 Kasım Çarşamba günü “İllüstratör ve Yayıncı Buluşması” gerçekleştirilecek. Buluşma tüm çocuk ve gençlik yayıncıları ile illüstratörlerin katılımına açık olacak. Etkinlik kapsamında, yayınevi yetkilileri ile illüstratörlerin bir araya geleceği ikili görüşmelerde illüstratörler portfolyolarını doğrudan yayıncılara sunabilecek, işlerini tanıtma fırsatı yakalayabilecekler. Girişin öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu fuarın giriş bileti bu yıl 20 TL olarak belirlendi. Fuar, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek ve 5 Kasım 2023 Pazar akşamı 19.00’da sona erecek.

Merakla beklenen kitaplar

Bu yıl da yeni yayın dönemindeki çalışmalarını öğrenmek üzere Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’na katılan/katılmayan pek çok yayın evinin kapısını çaldık ve siz değerli okuyucuları için hangi kitapları hazırladıklarını sorduk. Bir yıl boyunca merakla bekleyeceğiniz kitapları sizinle paylaşıyoruz. Kitap fuarına katılan; Yapı Kredi Yayınları, Albaraka Kültür Yayınları, Destek Yayınları, Erkam Yayınları, Hayy Kitap, İnsan Yayınları, İz Yayınları, Nefes Yayınevi, Say Yayınları, Timaş Yayınları, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Profil Kitap, Damla Yayınevi, Şule Yayınları, Tudem Yayınları ve Remzi Kitabevi hem kitapları hem de sevilen yazarları ile fuar süresince sizleri bekliyor. Yine geçtiğimiz yıl olduğu gibi çeşitli nedenlerle Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’na katılmayan ancak yeni yayın dönemi hazırlıklarıyla kitapseverlerin iştahını kabartan yayın evlerine de sayfalarımızda yer veriyoruz. Ketebe Yayınları, Büyüyen Ay Yayınları, VakıfBank Kültür Yayınları, Erdem Yayınları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları ve İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınevi ise fuarda yer almasalar da yeni kitaplarla okurlarını selamlayan yayınevleri arasında.

Timaş Yayınları Yerli ve yabancı önemli yazarlar raflarda

Bir Katilin Güncesi’nin yazarı Kim Young-ha’nın yeni romanı Veda, Tore Renberg’den Ingeborg’un Tollak’ı, Dino Buzzati’den Bsliverna’nın Çöküşü, James Hall’dan Jungiyen Rüya Analizi, Jenn Granneman ve Andre Solo’dan Duyarlı, Hüseyin Tapik’ten Yenidoğanla İlgili 101 Soru ve Cevapları ile Sadullah Gülten’den Hunlardan Türkiye Cumhuriyeti’ne Kuruluş bu yıl İstanbul Kitap Fuarı Timaş Yayınları stantında öne çıkan kitaplar arasında yer alacak. Nurullah Genç, Thomas Taylor, Paola Peretti, Bahadır Yenişehirlioğlu, Ayşe Melek, Soner Duman ve Nevzat Tarhan da fuarda okurlarıyla buluşacak yazarların bir kısmı. Olga Tokarczuk’un son romanı Empuzjon, Alex Schulman’ın yeni romanı Malma İstasyonu, Robert Seethaler’ın yeni romanı İsimsiz Kafe ile Nouman Ali Khan, Fatma Bayram ve Yasin Pişgin’den yeni eserler okurlarla buluşacağını söyleyen yayınevi yetkilileri, “Yıl boyunca edebiyat, psikoloji, popüler ve sosyal bilimler alanında yeni ve iddialı projelerimizi sürdüreceğiz” diyor.

İnsan Yayınları İslam felsefesi ve düşünce kitapları öne çıkıyor

İnsan Yayınları fuar süresince Altay Cem Meriç Muhtelif I, Halis Aydemir Kendini Unutma, Jacques Derrida Düşünmek Nedir?, Walter Mignolo Yerel Tarihler Küresel Tasarımlar, Frithjof Schoun Mantık ve Aşkınlık ve Gazâlî Tefsiri ile öne çıkmayı planlıyor. Ayrıca yayınevi İbn Arabi kitaplarını yeniden yayımlamaya devam ediyor. İbn Arabi’nin tefsir kitabı olan Rahmetün Mine’r-Rahman’ın 5. cildi okurla buluşurken, tavsiyeleri ise Hakikat ve Şeriat başlığı altında yayınlanıyor. Ayrıca Rene Guenon dizisi geliştirilerek devam edecek. Kısas-ı Enbiya kitaplarının ise 3. ve 4. cildi yayınlanacak. Fuarda yayınevi yazarlarından Halis Aydemir ve Özcan Hıdır okurları için imza günlerinde buluşacak. Yayınevi yetkilileri “Gelecek yıl ise John Carrol’un Hümanizm-Batı Kültürünün Enkazı, İranlı meşhur felsefeci Abdul Hüseyin Binani’nin Ben ve Ötesi ve İbrahim Kalın’ın yeni çalışmaları hazırlığında olduğunuz ve çok ilgi çekeceğini düşündüğümüz kitaplarımız” bilgisini paylaşıyor.

Destek Yayınları Markalaşmış yazarlarımızla fuardayız

Destek Yayınları fuara Erhan Kolbaşı, Erhan Altunay, Bircan Yıldırım, Ümit Özdağ, Emre Alkin, Berrak Yurdakul, Osman Balcıgil ve Senai Demirci gibi yazarların imza ve söyleşi programlarıyla katılıyor. Çok satan Esra Ezmeci, Hakan Mengüç, Müthiş Psikoloji, Sunay Akın ve Akgün Akova yazarlarının ise tüm kitapları fuarda olacak. Ayrıca Athica Books, tüm dünyada fenomen olmuş manhwa ve mangaları ile Beyaz Baykuş yurtdışı çevirileriyle okurlarının beğenisine sunulacak.

Erkam Yayınları Tasavvuf kitaplığı genişliyor

Erkam Yayınları, bu yıl daha çok yeni baskısını yaptığı tasavvuf klasikleri ile okurların huzuruna çıkmaya hazırlanıyor. “Farklı yayınevlerinden önceden neşredilmiş Envâr’ül Âşıkîn, Tabakatü’s- Sûfiyye, Tefsirü’l Kur’ânil Azim, Türkistan Dervişlerinden Yadigâr, Tabakatü’l Müfessirin gibi büyük hacimli eserlerimizle kıymetli kitap dostları ile buluşacağız” diyen Erkam Yayınları fuarda Adem Saraç, Mustafa Uslu, M. Lütfi Arslan, Adem Ergül ve Salih Zeki Meriç gibi yazarlarına imza düzenleyeceği bilgisini veriyor. Ayrıca bu yıl ve gelecek yıl daha fazla çocuk kitaplarına yöneleceklerini ve yeni çocuk markaları oluşturduklarının müjdesini de veriyor.

Nefes Yayınevi Anne-oğul sohbeti üzerine bir kitap

Fuarda Cemâlnur Sargut’un Besmele (Bismillahirrahmanirrahim Şerhi) kitabıyla, büyük âlimlerimizden Dr. Haluk Nurbaki’nin Rabbini Nasıl Bilirsin? kitabı öne çıkıyor. Ayrıca yayınevi okurla Cemâlnur Sargut ve Kerim Güç’ün birlikte kaleme aldığı İçimizden Geçenler’i okurla buluşturuyor. Tuti Kitap alt başlığında yayınevinin çıkardığı kitaplarda Prof. Dr. Sinan Canan ve Prof. Dr. Uğur Batı’nın birlikte kaleme aldıkları, Boşlukların İnsanı adlı kitap öne çıkıyor. Fuarda Dijital Baba Orhan Toker de kitaplarını imzalayacak.

Yapı Kredi Yayınları 100. yılı hem kitap hem sergi ile karşılıyoruz

Yapı Kredi Yayınları Ahmet Ümit’in Kar Kitabı’nın yayımlanışının 25. Yılına özel bir baskı yaparak fuarda bu kitabı öne çıkarıyor. İpek Çalışlar’ın ise Hanedan’dan Bir Sultan-Sabiha kitabı okurla buluşacak. Ayrıca Cumhuriyet’in İlk Yılı ile Bir İdealin Peşinde: Atatürk ve Alaca Höyük adlı iki sergi ve bu sergilerin kitapları yer alıyor. Fuarda öne çıkan çocuk kitapları arasında J. K. Rowlin’in Harry Potter–Sihirli Almanac’ı öne çıkıyor. Ayrıca çocuk yazarı Gülten Dayıoğlu’nun hatıralarından yola çıkarak kaleme aldığı Yüzler ve Sözler kitabı geçtiğimiz aylarda okurla buluşmuştu. Yayınevinin öne çıkan diğer kitaplarını Jean-Louis Fournier’den Dul Ölümsüz Kadının Peşinde, Füruzan’dan Akim Sevgilim, Ayla Algan’dan Yaratıcı Okuyucu, Yaratıcı İnsan, Eugene Ionesco’dan Kel Şarkıcı ve Gergedan kitapları, Anna Lowenhaupt Tsing’den Dünyanın Sonundaki Mantar, Helen Garner’dan Benim Katı Yüreğim ve Richard Yates’ten Yalnızlığın On Bir Hali olarak sayabiliriz. Önümüzdeki süreçte okurla buluşacak kitaplar arasında ise şunlar var: Norveçli yazar Erlend Loe’nun kitabı Mal Sayımı ve Andre Gide’nin Günlük’lerinin ikincisi yayınlanacak. Ayrıca William Faulkner, Alberto Manguel ve Amin Maalouf gibi önemli yazarların kitapları da 2024’te raflarda olacak. Gülten Dayıoğlu, Ahmet Ümit, Gürsel Korat, Yalvaç Ural, Sara Şahinkanat, Sibel Şengül, Görkem Kantar Arsoy ve Cem Kızıltuğ Yapı Kredi Yayınları standında okurlarıyla buluşup kitaplarını imzalayacak.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları Gençlerin ve çocukların sesiyiz

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları ise özellikle gençlere ve çocuklara yönelik yeni, sürpriz kitaplarla okurun karşısına çıkmaya hazırlandıklarını belirtiyor ve bu alanda yeni kitaplar ve yazarlarla yayın dünyasında büyüdüklerinin altını çiziyorlar. Ayrıca yayınevi yetkilileri çocuklarda doğa ve çevre bilincini oluşturan kitapları öne çıkaracaklarını da dile getiriyorlar. Okur-yazar buluşmalarının ise devam edeceği müjdesini veriyorlar.

Albaraka Kültür Yayınları Yayıncılıkta yeni bir soluk

Albaraka Kültür Yayınları, 2023 yılını oldukça verimli geçirdiğini dile getiriyor. William Dalrymple’ın Doğu Hindistan Şirketinin Amansız Yükselişini ele aldığı Anarşi kitabı önemli bir kaynak kitap olarak Türk okurlarıyla buluştu ve sırada diğer kitapları var. Sosyolojinin kurucularından Weber’in mektuplaşmalarını içeren yine iki kitap raflarda yerini aldı. Ayrıca Lozan üzerine üç önemli kitap okurla buluştu. Frank Griffel’ın İslam’da Klasik-Sonrası Felsefenin Teşekkülü kitabı yine okurla buluşan önemli bir kitap. Gelecek yılda ise Oleg Grabar’ın daha önce ilk iki cildini yayınlayan yayınevi İslam Sanatının Oluşumu kitaplarının üçüncü ve dördüncü ciltlerini okurla buluşturmaya hazırlanıyor. Werner Jaeger’nın neredeyse iki bin sayfalık, abidevi eserinin çevirisinde epey ilerleme kaydettiklerinin altını çizen yayınevi yetkilileri, “Bize kalırsa Jeager’nın Paideia’sı 2024 yılının en önemli yayıncılık faaliyeti olacak” iddiasını dile getirip şunları da ekliyorlar: “Plotinos’un, Farabi, İbn Sina, İbnül Arabi vs. gibi İslam düşünce tarihinin dev isimlerini anlamamızı daha da kolaylaştıracağını düşündüğümüz Ennead (Dokuzluk)’ları yıllardır üzerinde çalıştığımız ve 2024 yılında, artık okuyucu ile buluşturmak istediğimiz eserlerin başında geliyor. Son olarak, Rene Magritte’in tüm yazılarının ve George Simmel’in birkaç önemli metninin de 2024 yılında okuyucu ile buluşacağı müjdesini vermek isteriz.”

Remzi Kitabevi Araştırma kitapları ve yeni romanlar

Remzi Yayınları 100 yaşında hayatını kaybeden Hıfzı Topuz’u fuarda anacak. Ayrıca yazarın tüm kitaplarını okurla buluşturmaya devam edecek. Turan Akıncı araştırma kitabı Son Yüzyıl, Tahsin Canbulat Mimarlıkta Teknik Resim adlı yardımcı kitabı ve Atilla Dorsay’ın Pandemi Günlerine Doğru Sanat ve Siyaset başlıklı kitaplarını okurla buluşturuyor. Yazar Osman Çakmakçı’nın hazırladığı felsefe incelemeleri Konuşmanın İmkânsızlığı Üzerine Bir Diyalog ve Yaşamanın İmkânsızlığı Üzerine Bir Diyalog başlıklı kitapları ile, Mehmet Ali Berkman’ın anıları ise İş Dünyasında Yarım Yüz Yıl adıyla fuarda öne çıkıyor. İmza için okurla buluşacaklar arasında Ayşe Övür, Turan Akıncı, Onur Öymen, Emre Kongar, Zülal Kalkandelen, Mahfi Eğilmez, Sedef Kabaş, Üstün Dökmen, Melih Yıldız ve Atilla Dorsay var. Rana Beri Anda Kalmak, Mehmet Şenol Statlar Tarihi, İzzeddin Çalışlar Cumhuriyet’in 100. yılı için bir belgesel kitap: Cumhuriyet’e Doğru 52 Hafta kitaplarını fuar sonrası okurla buluşacak. Yeni yılla birlikte ise John Grisham’dan ve Stalingrad’ta Kar Topu yazarı Nedret Kılıç’tan birer roman sırada. Ayrıca Şiddetsiz İletişim kitapları dizisine destek olarak S. Hart-V.K. Hodson’dan bir çeviri kitap geliyor: Hatasız Sınıf.

Hayy Kitap Bu kitaplar herkesin iyiliği için

Hayy Kitap, “Herkesin iyiliği için” diyerek çıktığı yayıncılık yolculuğunda 18’inci yılı ve bin kitabı geride bırakmak üzere. Hayati Sır; yeni eseri Masumiyet ile çocukluğunu kaybetmemiş büyüklere sesleniyor. İlk kitabı Dervişin Teselli Koleksiyonu ile iki yüz binden fazla okura ulaşan Mecit Ömür Öztürk, Doğu’nun ve Batı’nın kadim tesellilerini aktarmaya devam ettiği Dervişin Teselli Koleksiyonu 3: Kadim Mutluluk kitabıyla yolculuğuna devam ediyor. Hatice Kübra Tongar, Bige Güven Kızılay ve Eray Hacıosmanoğlu fuarda yerini alacak olan yazarlardan. Sağlık alanında ise Prof. Dr. Canan Karatay, Doç. Dr. Cüneyt Konuralp, Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu, Doç. Dr. Muhammed Keskin ve Dr. Ümit Aktaş öne çıkan yazarlar olarak kitaplarını okurla buluşturmayı bekliyor. Çocuk gelişimi uzmanı Sinem Özen Canbolat’ın, 0-3 yaş çocuklarına yönelik çok özel üç hikâye kitabı da ilk kez fuarda okurlarıyla buluşacak.

İz Yayınları Erdem Bayazıt’ın yayınlanmamış çalışmaları okurla buluşacak

Rasim Özdenören’den sonra şimdi de Erdem Bayazıt’ın yayınlanmamış yeni kitapları okurla buluşmaya hazırlanıyor. Ayrınca yayınevinin fuarda öne çıkan kitapları şöyle: “Okurlarımıza Kant’ın Soruları dizisi ve Düşüncede Kayboluş kitaplarını da önerebilirim. Erol Erdoğan ve Metin Karabaşoğlu okurlarıyla buluşacak.Geçtiğimiz yıl Annemarie Schimmel Ruhum Bir Kadındır ve Seyyid Hüseyin Nasr’ın Bilgi ve Kutsal gibi çok ilgi gören ama uzun yıllar yayımlanmamış kitaplarımızı yeniden okurla buluşturmuştuk. Bu sene de yine uzun süredir yeni baskısı çıkmamış sürpriz kitaplarımızı gün yüzüne çıkaracağız. Ayrıca Montgomery Watt ve William Chittick’in yeni kitapları da raflarda yerini alacak. Ayrıca daha önce Mucize Kavramı kitabını yayımladığımız Richard Swinburne’ün yeni kitaplarının da hazırlığı içerisindeyiz. Hayreddin Karaman, Recep Alpyağıl, Cihan Aktaş, Yıldız Ramazanoğlu, Taceddin Kutay, Abdullah Harmancı, Ömer Faruk Dönmez’in yeni kitapları ve Akif İnan ile Erdem Bayazıt’ın daha önce yayımlanmamış çalışmaları, programımızda bulunmakta. Yine bu sezon da birkaç sürprizimiz olacak tabii.”

Şule Yayınları Edebiyat sekteye uğramadan yoluna devam ediyor

Yayınevi A. Ali Ural’ın Şairin Şairleri adlı kitapla öne çıkıyor. Hüseyin Su, uzun bir öykü olan Hayat Ağır, Ölüm Hafif’de bir baba-kız ilişkisini ele alıyor. Şiir ve çocuk kitaplarıyla görmeye alıştığımız Ayşe Sevim bu kez öyküleriyle okurla buluşacak. Şule Köklü, Aşık Veysel kitabıyla öne çıkıyor.

Damla Yayınevi Milli ve manevi çocuk kitaplarımız

Fuarda Mustafa Armağan, Nurettin Taşkesen, Nur Dombaycı, Nehir Aydın Gökduman ve Necati Akbaba okurla buluşacak. Sara Gürbüz Özeren’in kaleme aldığı Çılgın Dedemin Zaman Makinesi Türkiye Turu, Nur Dombaycı’nın Saçaklı Kızın Pasaklı Günlüğü 3, Nida Belma Kesimli’nin Duygulu Tişörtüm, Nehir Aydın Gökduman’ın Uzaydaki Muz Ağacı, Masaldan Kaçan Karga, Gizemli Gizem, İyiliklerim Çiçek Açtı ve Necati Akbaba’nın Denizler Kâşifi Kraken kitapları öne çıkıyor. Yine Sherlock Holmes serisinden dört kitap da fuar süresince raflarda olacak. Ayrıca TRT Çocuk ile işbirliği içinde hazırlanan Kaptan Pengu ve Arkadaşları Buz Mandası Efsanesi sinema filmi, Emel Nermin Temel tarafından hikâyeleştirildi. Yayınevi, milli ve manevi dünyamızı yansıtan yeni kitaplarla gelecek yıl da büyümeye devam edeceklerini dile getiriyorlar.

Tudem Yayınları Mimik okurlara ilk okuma kitaplığı

Çocuk kitaplarıyla öne çıkan Tudem Yayın Grubu Miyase Sertbarut’un Küçük Kara Robot, Hanzade Servi’nin mizah dolu bir tatil serüvenini anlattığı Tahtakurusu Motel’de 7 Gece, yayınevinin yeni yazarlarından Nuri Kurucu’nun bilim ve keşif dünyasına güldüren bir bakış açısıyla yaklaştığı Zamangezer Yatak, Uluslararası Af Örgütü ve Angelina Jolie’nin ortaklığıyla bugüne kadar çocuk hakları üzerine yazılmış en kapsamlı kitap olan Haklarına Sahip Çık! ve Louis Sachar’ın uluslararası çok okunan kitabı Çukurlar ile okurlarıyla buluşuyor. Okuma güçlüğü çeken çocuklar için ise Sen de Oku koleksiyonu büyümeye devam ediyor. Eoin Colfer, Michael Morpurgo gibi dünyaca ünlü yazarların bu koleksiyona özel olarak yazdığı kitaplar var.

Yeni dönemle ilgili ise yayınevi yetkilileri şu bilgileri veriyor: “Çok sevilen yazarlarımız Anne Fine, Ben Davis, Dilek Yardımcı Güzin Öztürk, John David Anderson ve Mavisel Yener’den güzel haberlerimiz olacak. Okul öncesi çocuklar için birbirinden renkli kitapların yer aldığı Uçanbalık’ta çeşitliliği artırıyoruz. Anna Böhm ve Tim Warnes imzalı Bugün Biraz Öfkeliyim ve Bugün Biraz Utangacım; bir Kırmızı Başlıklı Kız yorumlaması olan ve uzayda geçen Kırmızı Uzay Başlıklı Kız okurların ilgisini çekeceğini düşündüğümüz kitaplarımızdan.”

Say Yayınları Psikoloji, sanat ve insanlık tarihine dair geniş bir yelpaze

Ülkemizin köklü yayınevlerinden birisi olan Say Yayınları kurmaca dışı kitaplarıyla fuarda öne çıkıyor. 101 Dizisi Türk Mitolojisi 101, Çevre ve İklim Değişikliği 101, ve Borsa 101 adlı üç kitapla büyümeye devam ediyor. Felsefe kitaplarıyla da öne çıkan yayınevi Andrew Bowie’nin Adorno, Colinwood’un Tarihin İlkeleri kitabı ve Ahmet Cevizci tarafından çevrilmiş olan Platon Felsefesi Üzerine Araştırmalar kitapları ile okurlarını selamlıyor.

Kedi Gözüyle Dünya Tarihi başlığı ise hem kedi severleri hem de meraklı tarih okurlarını cezbedecek ve ilgilerini toplayacak. Rus bestecilerinden Şostakoviç’in anılarından oluşan ve dönemin Rusya’sına ışık tutan Tanıklık Tutanağı kitabı da yeni tarih kitapları arasında. Psikoloji alanındaki listeyi ise yayınevi yetkilileri şöyle sıralıyor: “Psikoloji Deneyleri kitabı genel psikoloji okurlarına ünlü deneyleri tanıtırken, evde de bu deneyleri uygulama imkânı sağlıyor. Kayıp Aklın Peşinde kitabı ile Modern nöropsikolojinin kurucusu olarak bilinen Aleksandr Luriya’nın eserlerine giriş yaptık, devamı gelecek. Freud Üzerine ve Çocuklarla Konuşma Sanatı kitapları ise fuara yetişecek olan diğer psikoloji kitaplarımız olacak.”

Profil Kitap Fatma Barbarosoğlu’dan yeni roman

Profil Yayınları, Fatma Barbarosoğlu’nun yeni romanını okurlarıyla buluşturuyor. Barbarosoğlu’nun, başkalarının hayatlarına müdahil olmanın yarattığı derin etkileri ele alan romanı Müjgân: İmkânsıza Komşu okurunu bekliyor. Ayrıca Selman Bayer’in Batın romanı var. Hayati İnanç Niye Geldik Cihane? Kitabıyla Bekir Develi ise Gönle Düşen ile okurlarla buluşacak. Dünya edebiyatı severleri İrlandalı yazar Lynn Buckle’ın ödüllü romanı Söğüt Ne Söylüyor? selamlayacak. Gökhan Ergür, Tuba Karacan, Meryem Kurt, Serhan, Güven Adıgüzel, Saadettin Acar ve Selman Bayer fuarda söyleşi, imza ve etkinlikle yer alacak yazarlar arasında.

Ketebe Yayınları Türkiye’nin kültürel hayatına yeni söyleyişler getirmeye devam

“Yayınladığımız her kitabın düşünce dünyamıza olan katma değerine inanıyoruz” diyen yayınevi yetkilileri bu yılın öne çıkan kitaplarını ise şöyle sıralıyor: “Kaan Murat Yanık’ın yeni romanı Sular Üstünde Gökler Altında, Yanık’ın okurları tarafından beklenen bir eserdi. Kemal Tahir Külliyatı ve Cengiz Aymatov Külliyatı’nı geçmiş yıllarda yayınlamaya başlamış olsak da okuyuculardaki ilgisinin azalmadığını ifade etmeliyiz. 2023 yılında Kemal Tahir’in Notları’nı ve Aymatov’un Masallar ve Efsaneler’ini de edebiyat kamusuyla paylaştık. Cemil Meriç’in ‘Disiplin içerisinde çalışmayı ondan öğrendim’ dediği Dr. Ethem Bakır’ın İrade Terbiyesi kitabını yayınlamamız ile beraber yayıncılık kamusundaki bir yanlışı da düzeltmiş bulunduk. Çünkü Meriç’in önerdiği İrade Terbiyesi adlı eser, Ethem Bakır’ınkiydi, Jules Payot’unki değil. Bunlara ek olarak; M. Âsım Köksal hocanın 8 Cilttik İslam Tarihi yoğun ve titiz bir edisyon-tasarım süreci sonrası raflardaki yerini aldı.” Türkiye’nin kültürel hayatına yeni söyleyişler getirmeye ve göz ardı edilenleri gündeme sokmaya devam edeceklerini dile getiren yetkililer, 2024 yılında da sürprizlere devam edeceklerini ifade ediyorlar.

Büyüyenay Yayınları Sermet Muhtar’ın 25 kitaplık serisi yolda

“Yaklaşık 25 kitaba ulaşacak Sermet Muhtar Alus İstanbul Kitaplığı serimizden 8 kitap çıkardık” diyen yayınevi yetkilileri bu seriyi tamamlayacaklarını dile getiriyor ve şu bilgileri paylaşıyor: “Filibeli Ahmed Hilmi’den 5 eser yayımlayarak serimiz 21 kitaba ulaştı. 2024 yılında da Tahirü’l-Mevlevi; Sadeddin Nüzhet Ergün külliyatını yayımlamaya devam edeceğiz. Hatırat, seyahatneme, siyasetname ve hat sanatına dair eserlerimiz okurlarımızla buluşacak.” Ayrıca Hatice Ebrar Akbulut’un Güzelin Serzenişi, Ahmet Dağ’ın Kariyer ve Başarı Çağında Genç Olmak, Kadriye Durmuşoğlu’nun 2 ciltlik Din, Değişim ve Sekülerleşme, Türkiye’de Sekülerleşme isimli eserleri yayınevinin okurlardan karşılık gören kitapları.

VakıfBank Kültür Yayınları Bilgi insanlığın ortak vakfıdır

VakıfBank Kültür Yayınları olarak “Bilgi insanlığın ortak vakfıdır” düsturuyla çok sayıda proje yürüttüklerini söyeyen yayınevi editörleri, “Sahalarında uzman bir editör ve danışman grubuyla birlikte ülkemizde entelektüel hayatın ana damarlarına dokunmaya çalışıyoruz. Piyasada hemen karşılık bulup geçici bir işlev icra edecek ve sonra da ortadan kaybolacak kitapları ihmal etmeyi doğru buluyoruz” diyor. Bu kapsamda en önem verdikleri eserler arasında Türkçenin kurucu metni kabul edilebilecek olan Dîvânu Lugâti’t-Türk’ü yaymlayan yayınevi gelecek çalışmalarını şöyle anlatıyor: “Birçok entelektüelin beklediği kitapların başında Barbara Cassin’in ünlü Çevrilemeyenler Sözlüğü geliyor. Felsefe serisi dahilinde yayımlanacak Kant, Heidegger, Spinoza, Leibniz, Platon, Descartes ve başka birçok filozof hakkındaki önde gelen akademik çalışmaların da ciddi bir boşluğu dolduracağını düşünüyoruz. Bu sene ikmal etmeye çalıştığımız Fuzûlî’nin eserlerinin yayını ve sadeleştirmesi projesi başka büyük şairlerle devam edecektir.” Bunun yanında yayınevi felsefe, edebiyat, tarih serileri dahilinde ülkenin entelektüel hayatında konuşulan eserler yayınlıyor. Bunların arasında yedi ciltte tamamlanacak Erken Modern Avrupa Tarihi serisi, Aristoteles’in Dönüşümü, Memduh Şevket Esendal’ın eserleri ve Osmanlı’nın son dönemine odaklanan telif kitaplarını sayabilirz.

Erdem Yayınları Çocukların dünyalarını zenginleştiriyoruz

Erdem Yayınları yetkilileri 40 yıllık çocuk yayıncılığı geleneğine sahip köklü bir yayınevi olarak kendi bilimsel kitaplarını uluslararası kalitede hazırlamak ve sadece yurt içindeki okura değil, yurt dışındaki okura da ulaşabilmek amacıyla Bilim Serisi’ni hazırlamaya başladıklarını söylüyor. Bilim Serisi’nin ilk kitabı Mikroplar, kendisi de genç bir bilim insanı olan Selen Fettahoğlu tarafından hazırlandı. Görsel tasarımı da oldukça ilgi çekici olan serinin ikinci kitabı Genetik de çok yakında raflarda yerini alacak. “Hedefimiz 2024’te de aynı heyecanla yeni projeler hazırlamak, yeni kitaplar yapmak” diyen yayınevi, öncelikli hedeflerinden birinin 2023’te coşku ile başladığımız Bilim Serisi ve Düşünüyorum Öyleyse Hindiyim serilerinin yeni kitaplarını okurla buluşturmak olduğunu söylüyor. Anne-baba onaylı tek YouTuber olan Sertaç Güngör’ün sorulan soruları cevaplamasıyla oluşan Sertaç Abi’yle Dijital Dünya Rehberi ve hafıza kaybı deneyimine hassas bir şekilde yaklaşan Unutkanlık Diyarı sadece çocukların değil, yetişkinlerin de ellerinden bırakmak isteyemeyecekleri kitaplar olacak. Önümüzdeki günlerde resimli kitaplar rafında yerini alacak kitaplar Kütüphane Keşfi ve Kitabın Öyküsü. Yayınevi, Melike Günyüz’e ait Kitabın Öyküsü eserinin, görselleri ve içeriği ile çocukların gönlünü kazanacağını umuyor.

İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınevi Tüm kitaplarımız geliştirici ve öğretici

“Yayımladığımız tüm kitaplarımızın okurların ilgi alanlarına ve beklentilerine göre geliştirici, öğretici niteliklere sahip olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla kitaplarımız arasında özellikle önce çıkaracağımız bir eser bulunmuyor; her bir kitabımız için standımıza uğrayan kitapseverlerle görüşmeyi, kitaplarımız üzerine sohbet etmeyi arzuluyoruz” açıklamasını yapan İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınevi yetkilileri Çok Kısa Bir Başlangıç serisi başta olmak üzere, Büyük Türk Edebiyatı Tarihi, AstroBilgi ve Yarım Kalan Aydınlanma Atılımı: Köy Enstitüleri kitapları ile bu sene ilk defa çocuk kitabı olarak yayımladıkları Tilki ve Kirpi ile Aktiviteler kitaplarının daha yoğun ilgi göreceğini düşünüyor. Gelecek yıl da son 5 yıldır Türkçeye Çok Kısa Bir Başlangıç adıyla kazandırdıkları, Oxford University Press’in A Very Short Introductions serisinden Yapay Zekâ, Büyük Veri, Kara Delikler, Çocuk Psikolojisi ve Eğitim kitaplarını okurlarıyla buluşturmayı planladıklarını söyleyen yayınevi, “Bunun yanı sıra çocuk kitapları alanında da yeni ve özgün yayınlarımızı okurlarımızın beğenisine sunmayı hedefliyoruz” diyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları Değerli eserler yayın sırası bekliyor

“2023 yılında farklı alanlarda önemli gördüğümüz birçok yayın ortaya çıktı. Bunlar arasında okurlar tarafından daha çok tercih edilen satışları görece olan iyi kitaplarımız da oldu” açıklamasını yapan İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, önümüzdeki dönemde de birçok değerli eseri yayınlamayı planladıklarını belirtiyor. Bunların en başında uzun zamandır beklenen Pierre Bourdieu’nün Devlet Soyluları adlı çalışması var. Bu çalışma Fransa’da yayınlandığından beri ses getirdi ve yayınevi Türkiye’de de ilgiyle okunacağını düşünüyor. Yayınevinin gelecek yayın çalışmalarını şu şekilde sıralıyor: “Daha önce İnsan Evriminde Din adlı eserini yayınladığımız Robert N. Bellah’ın yine dinler üzerine kaleme aldığı makalelerden oluşan İnancın Ötesinde adlı eseri hazırlanıyor. Ayrıca Türkiye’deki okurların ilgisini çekebilecek, Stephen K. Sanderson İnsan Doğası ve Toplumun Evrimi adlı eser de önümüzdeki dönemde kitapçılarda yer alacak. Ayrıca telif eserlerden de birçok yayınımız var. Bunlardan biri ve günümüzün önemli konularından birine değinen Keşiflerden İklim Değişikliğine Arktik. Bunun yanı sıra uluslararası ilişkiler alanında Değişen Dünyada Uluslararası İlişkileri Okumak ve Simülasyonlarla Uluslararası İlişkiler adlı iki eserimiz daha yayınlanacak. Çalışmalarına devam eden Atatürk’ün ekranda yansımalarını konu edinen bir çalışma, Bergson’un College de France dersleri, Loïc Wacquant’ın üç önemli eserinin de olduğu birçok proje de gelecek çalışmalarımız arasında yer alıyor.”







