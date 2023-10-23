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Hayat

100’üncü yıla ‘2023’ orman

Milli Ağaçlandırma Günü olarak kabul edilen 11 Kasım Cumhuriyet’in 100. yılında görkemli bir şekilde kutlanacak. Bu konuda yapılan çalışmaları anlatan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, kutlandığı 4 yıldan 3’ünde rekorlar kırılan Milli Ağaçlandırma Günü’nde Cumhuriyetin 100’üncü yılına yakışan bir organizasyon yapacaklarını söyledi.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 . 23/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bekir Karacabey, Ali Kürşat Büyükada.

Bekir Karacabey, Ali Kürşat Büyükada.

Milli Ağaçlandırma Günü olarak kabul edilen 11 Kasım Cumhuriyet’in 100. yılında görkemli bir şekilde kutlanacak. Bu konuda yapılan çalışmaları anlatan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, kutlandığı 4 yıldan 3’ünde rekorlar kırılan Milli Ağaçlandırma Günü’nde Cumhuriyetin 100’üncü yılına yakışan bir organizasyon yapacaklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI OLAN SON REKORDU

Karacabey, “2009’da Çorum’da 1 saat içerisinde, 303 bin 150 adet, 2020 yılında Ankara Çubuk’da 452 bin 23 fidan dikimiyle ve 2022 yılında 383 bin 783 kişinin fidan dikimi albümüne fotoğraf yollaması ile 3 rekor kırdık. Cumhuriyet’in 100’üncü yılında 81 ilde 2023 farklı noktada Milli Ağaçlandırma Günü 100. yıla yakışır bir şekilde kutlanacak” dedi. Ekim ayının ortasına kadar 2 bin 293 orman yangını meydana geldiğini söyleyen Karacabey, “Erken haber alma teknolojileri ile yangına ilk müdahale süresi 2003 yılında 40 dakika iken; 2022 yılında 11 dakikaya indirildi. Kullandığımız son teknolojiler sayesinde yangınları haber alma süremiz 2 dakika düştü” şeklinde konuştu.




#Cumhuriyetimizin 100. Yılı
#Milli Ağaçlandırma Günü
#Orman Genel Müdürlüğü
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