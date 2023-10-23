100’üncü yıla ‘2023’ orman

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, anne vaşak ve yavrusunu bir kez daha görüntülemeyi başardı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, görüntüleri paylaşarak, "Ormanın derinliklerinde anne vaşak ve öğrenmeye çıkmış yavrusu. Ormanın hayaleti olarak da bilinen vaşak, güzel görüntüsü ile bizleri büyülemeye devam ediyor" açıklamasında bulundu.