11 soruda M-Çiçeği

Sağlık Bakanlığı, kamuoyunda ‘Maymun Çiçeği’ olarak bilinen dünya genelinde hızla yayılan M-Çiçeği (MPox) virüsü hakkında vatandaşların merak ettiği soruların cevaplarını yayımladı. İşte 11 soru ve yanıtları:





1) M-Çiçeği nedir?

M-Çiçeği, klinik olarak daha hafif olmasına rağmen, semptomları geçmişte çiçek hastalarında görülenlere benzer veya nadiren ölümcül viral bir hayvanlardan insanlara bulaşan bir virüs olmakla birlikte insandan insana da bulaşabilmektedir.





2) Ne zaman test yaptırılmalı?

Doktorunuz test yaptırmanız gerektiğine karar verirse, örnekleri alacak ve bunları test için uygun bir laboratuvara gönderecektir.





3) Belirtileri neler?

Ateş, baş ağrısı, kas ve sırt ağrıları, büyümüş lenf nodları, solunum sistemi semptomları, cilt döküntüleri.





4) Belirtilerim varsa ne yapmalıyım?

Yeni veya açıklanamayan bir cilt döküntüsü veya diğer M-Çiçeği belirtilerini fark ederseniz, bir sağlık kuruluşuna başvurun. Sağlık kuruluşuna başvurana kadar başkalarıyla yakın temastan kaçının. Sağlık kuruluşuna başvurana kadar evcil hayvanlar veya diğer hayvanlarla yakın temastan kaçının Test sonucunuz pozitifse, cilt döküntüleriniz kabuklanıp düşerek iyileşmiş temiz ve sağlam cilt görünümü oluşana kadar kendinizi izole etmeye ve diğer önlemlere uymaya devam edin.





5) Nasıl bulaşır?

M-Çiçeği cilt döküntüsü, kabuklar veya vücut sıvılarıyla doğrudan temas yoluyla kişiden kişiye bulaşabilir.





6) Cinsel yolla bulaşan bir hastalık mıdır?

M-Çiçeği, cinsel yolla bulaşabilen bir hastalık olarak tanımlanabilir. Geçmişte M-Çiçeği salgınları enfekte hayvanlarla ve hayvan ürünleriyle doğrudan temas sonucu ortaya çıkmıştır ancak kişiden kişiye bulaşma sınırlı olmuştur.





7) Nasıl önlenebilir?

M-Çiçeği hastasının kullanmış olduğu eşya ve malzemelerle temastan kaçının. Ellerinizi sık sık sabun ve suyla yıkayın veya alkol bazlı bir el antiseptiği kullanın.





8) Kalabalık etkinliklere gitmek konusunda endişelenmeli miyim?

M-Çiçeği olan biriyle yakın temas veya cilt temasında bulunduğunuzda bulaşma olabilir. Bir etkinliğe katılmayı planlıyorsanız, ne kadar yakın, kişisel, cilt teması yaşanacağını göz önünde bulundurmalısınız.





9) Hangi tedaviler mevcuttur?

M-Çiçeği için özel olarak geliştirilmiş bir tedavi yoktur. Ancak, virüsler arasındaki genetik benzerlikler nedeniyle, çiçek hastalığını tedavi etmek için kullanılan antiviral ilaçlar M-Çiçeği tedavisinde kullanılabilse de etkinliği tam olarak kanıtlanmış değildir.





10) Evcil hayvanıma bulaşabilir mi?

M-Çiçeği zoonotik bir hastalıktır. Yani hayvanlar ve insanlar arasında bulaşabilir. Ancak şu anda M-Çiçeği için evcil hayvanlar yüksek risk taşımamaktadır.





11) Su yoluyla havuzdan, küvetten veya su parkından bulaşabilir mi?

M-Çiçeği’nin havuzdan, sıcak küvetten veya su parkındaki sulardan bulaşabileceği konusunda net bağlantı olduğunu gösteren bir çalışma yoktur. M-Çiçeği hastasının havlusu, yüzme tahtası, havuz oyuncağı veya giysisi gibi eşyalarının başkası tarafından kullanılmasıyla hastalık bu eşyaları kullanan sağlıklı kişiye de bulaşabilir.







