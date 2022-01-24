​13 Brave Media, reklam sektörüne merhaba dedi.

Yıllardır sektörün içinde olmalarına rağmen kimseyi rakip görmeden hareket ettiklerini söyleyen Türker, bundan sonra da amacımız sektörü büyütmek ve yeni partnerlikler yapmak. Cesur ekip arkadaşlarımızla önemli işlere imzamızı atmaya hazırız” diyor.

Konusunda uzman olan kurucu ekip her zaman ilke olarak Ulu Önder Atatürk’ün; "Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız." sözünü benimsediklerini ve bu öğretiyle hareket ettiklerini dile getiriyor.

İletişim sektörü için yeni nesillere kapı açmak, onları bilgi ve birikim ile buluşturmak. Tıpkı yıllar önce bize sahip çıkan ustalarımızdan öğrendiğimiz gibi bizde hem gençleri hem de kurmuş olduğumuz ajansımızı geliştirmek ve paydaşlarımıza cesurca hizmet vermek için “biz geldik” diyorlar.

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Dijital medya ajansı olarak kurulan ancak geleneksel medya olgusunun da tüm dinamiklerine hakim 13 Brave Media ekibi; bu alanda kariyer yapmak isteyen gençler için de hayallerinin peşinden koşmak yerine hayallerini yaşamak için fırsat sunuyor.