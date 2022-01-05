Hayat Yargıtaydan kritik karar Şirket aracı kullanan herkesi ilgilendiriyor
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Yargıtay'dan kritik karar: Şirket aracı kullanan herkesi ilgilendiriyor

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, şirket aracına kesilen trafik cezalarının, işçinin rızası olmadan maaşından kesilemeyeceğine hükmetti. Yüksek Mahkeme; işçinin şirket aracını kullanırken sebep olduğu trafik para cezalarının işveren şirket tarafından ödenmek zorunda kalınması ve bu tutarların işçinin açık rızası olmadan ücret kesintisi yapılmasının mevzuata aykırı olduğuna dikkat çekti.

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Haber Merkezi İHA
2022 trafik cezaları ücreti ne kadar oldu? Yargıtaydan şirket aracı kullanan kişilere trafik cezası kanunu nedir?
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Yıllarca çalıştığı şirketin başka bir ildeki şubesinde görevlendirilmeyi kabul etmeyen satış temsilcisi, şirketin ‘git’ dediği yere gitmediği için işten çıkarıldı. İş Mahkemesi, mağdur satış temsilcisinin açtığı alacak davasını yerinde buldu. Kararın temyiz edilmesiyle devreye giren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir karara imza attı.

Satış temsilcisinin kullandığı şirket aracına yazılan trafik cezalarının işçinin maaşından kesildiğine dikkat çekilen Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi:

“Davacı, davalıya gönderdiği ihtarname ile ödenmeyen 2012 yılı Temmuz ayı ücretini talep etmiş aynı talebini dava konusu etmiştir. Dosyadaki belgelerden Temmuz ayı itibariyle davacının 600 lira kapatılmamış avansı olduğu, bu nedenle Temmuz ayında ödenmesi gereken ücretten 600 lira avans mahsubu yapılmıştır. Ancak davacının şirkete ait aracı kullanırken sebep olduğu trafik para cezaları nedeniyle davalı şirket tarafından ödenmek zorunda kalınan tutarların davacı işçinin açık muvafakati olmadan re’sen mahsubu yoluna gidilmesinin mevzuata aykırıdır. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.”

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