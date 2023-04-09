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Hayat

21. yüzyılda gündem 3. Richard

İngiltere tarihinin en tartışmalı figürlerinden Kral 3. Richard, 21. yüzyılda gelen şöhretin tadını çıkartıyor. 2012 yılında bir otoparkın altında bulunan mezarının ardından Anglosakson medya şimdi de 3. Richard dönemine ait 4 altın sikkeyi konuşuyor.

Sernur Yassıkaya
04:00 . 9/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Bosworth Savaşı 3. Richard.

Bosworth Savaşı 3. Richard.

İngiltere 70 yıl aradan sonra yine bir Kral’ın yönetimi altında. Mayıs ayında düzenlenecek törenle İngiltere Kralı 3. Charles tahtına kavuşacak. Ama konumuz o değil. Öznemiz İngiltere tarihinin en tartışmalı figürlerinden Kral 3. Richard. 2012 yılında bir otoparkın altında mezarı bulunana kadar Gül Savaşları döneminde Bosworth muharebesinde Henry Tudor tarafından öldürülen 3. Richard’ın dönemi hâlâ tartışmaların odak noktasında. Öyle ki o döneme ait ne varsa bu ilgiyle değerleniyor.

Son olarak Bosworth muharebe alanına çok da uzak olmayan bir bölgede bulunan 4 altın sikke Anglosakson medyanın manşetlerinde yer buldu. Zengin bir İngiliz tüccarın kesesine ait olduğu tahmin edilen 15. yüzyıl sikkelerinin 25 bin dolardan açık artırmaya çıkılacağı belirtildi. Sadece 2 yıl tahta kalan 3. Richard, 21. yüzyılda gelen şöhretin tadını çıkartıyor. Bakalım 3. Charles ne kadar hatırlanacak?


#3.Richard
#Bosworth Savaşı
#3. Richard'ın atlınları
34 dakika önce
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