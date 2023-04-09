21. yüzyılda gündem 3. Richard

İngiltere 70 yıl aradan sonra yine bir Kral’ın yönetimi altında. Mayıs ayında düzenlenecek törenle İngiltere Kralı 3. Charles tahtına kavuşacak. Ama konumuz o değil. Öznemiz İngiltere tarihinin en tartışmalı figürlerinden Kral 3. Richard. 2012 yılında bir otoparkın altında mezarı bulunana kadar Gül Savaşları döneminde Bosworth muharebesinde Henry Tudor tarafından öldürülen 3. Richard’ın dönemi hâlâ tartışmaların odak noktasında. Öyle ki o döneme ait ne varsa bu ilgiyle değerleniyor.