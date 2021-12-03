Hayat Cuma hutbesi Engelleri hep birlikte ve sevgiyle aşalım
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Cuma hutbesi: Engelleri hep birlikte ve sevgiyle aşalım

Her hafta büyük bir katılım eda edilen Cuma namazı için bu hafta Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen hutbe konusu "Engelleri hep birlikte ve sevgiyle aşalım" oldu. 3 Aralık 2021 tarihli cuma hutbesinin tamamını haberimizde okuyabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
3 Aralık ​Cuma hutbesi: Engelleri hep birlikte ve sevgiyle aşalım
Namaz kılmak, İslam'ın 5 şartından biridir.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün hazırladığı bu haftaki Cuma hutbesinin konusu "Engelleri hep birlikte ve sevgiyle aşalım" olarak belirlendi.

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Şüphesiz biz insanı en güzel biçimde yarattık.”1

Evet değerli kardeşlerim! İnsan, eşref-i mahlûkattır. Yaratılmışların en şereflisi ve en mükemmelidir. Üstün niteliklerle ve güzel vasıflarla donatılmıştır. Bununla birlikte insanın Rabbimiz katındaki değeri; renginde, cinsiyetinde, engelli veya engelsiz oluşunda değildir. Allah katında en değerli insan, O’na hakkıyla kulluk eden ve emirlerine karşı gelmekten en çok sakınandır.

Cuma namazı kaç rekattır? Cuma namazı nasıl kılınır?
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Cuma namazı kaç rekattır? Cuma namazı nasıl kılınır?

Aziz Müminler!

İmtihan için yaratıldığımız bu dünyada nasıl ki engelsiz olmak bir üstünlük sebebi değilse, engelli olmak da bir eksiklik veya kusur değildir. Önemli olan, ruh ve gönüllerimizin engelli olmamasıdır. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadisinde şöyle buyurmaktadır: “Allah sizin bedenlerinize ve dış görünüşlerinize değil, kalplerinize bakar.” 2

Kıymetli Müslümanlar!

Allah Resûlü (s.a.s), engellilere ayrı bir değer vermiş ve onlarla bizzat ilgilenmiştir. Görme engelli bir sahâbi olan Abdullah b. Ümmi Mektûm’un oturacağı yere kendi cübbesini serecek kadar hassas davranmıştır. Sabır ve sebatla karşılanan engelliliğin cennet vesilesi olduğunu haber vermiştir.3 Engellilere öğretmenlik, müezzinlik, Medine dışına çıktığında şehrin idaresine vekil bırakmak gibi çok önemli görevler vermiştir. Peygamberimizin inşa ettiği İslam medeniyetine baktığımızda da sözü ve sanatı, bilgisi ve keşfi, tecrübe ve birikimiyle insanlığa hizmet sunmuş, tarihe adını yazdırmış nice engelli kardeşimiz olduğunu görürüz.


Değerli Müminler!

Bugün hepimize düşen, engelli kardeşlerimizi doğru anlamak ve onlara saygı göstermektir. Sorunlarına ortak olmak, hayatlarını kolaylaştırmaktır. Bütün imkânlardan faydalanabilmeleri için seferber olmaktır. Kardeşlerimizi üzecek sözlerden, hayatlarını zorlaştıracak davranışlardan kaçınmaktır. Unutmayalım ki hayatı birbirimize kolaylaştırdığımız ölçüde kâmil mümin olabiliriz. Hutbemi Resûl-i Ekrem (s.a.s)’in şu nasihatiyle bitiriyorum: “Görme engelli bir insana yol göstermen sadakadır. Güçsüz birine yardım etmen sadakadır. Konuşmakta güçlük çekenin meramını ifade etmen sadakadır.” 4

1. Tîn, 95/4.

2 . Müslim, Birr, 33.

3. Buhârî, Merdâ, 7.

4. İbn Hanbel, V, 152.

Cuma Mesajları: Kısa, Anlamlı, Dualı, Resimli, Güzel Cuma Mesajları
ÖZGÜN
Cuma Mesajları: Kısa, Anlamlı, Dualı, Resimli, Güzel Cuma Mesajları

En güzel Cuma mesajları
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Resimli Cuma mesajları
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Allah'ım senin sevginle, seni sevenlerin sevgisiyle ve sana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır.
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Resimli Cuma mesajları
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Resimli Cuma mesajları
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Resimli Cuma mesajları
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Resimli Cuma mesajları
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Resimli Cuma mesajları
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Resimli Cuma mesajları
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Resimli Cuma mesajları
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Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. (Cum'a, 629) Hayırlı cumalar.<br><br>
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Resimli Cuma mesajları
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Resimli Cuma mesajları
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Resimli Cuma mesajları
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Resimli Cuma mesajları
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Resimli Cuma mesajları
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Resimli Cuma mesajları
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Resimli Cuma mesajları
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Resimli Cuma mesajları
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Resimli Cuma mesajları
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Resimli Cuma mesajları
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Resimli Cuma mesajları
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Resimli Cuma mesajları
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Resimli Cuma mesajları
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Resimli Cuma mesajları
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Resimli Cuma mesajları
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Resimli Cuma mesajları
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Resimli Cuma mesajları
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Resimli Cuma mesajları
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Resimli Cuma mesajları
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Resimli Cuma mesajları
En güzel Cuma mesajları
Hayırlı Cumalar. En güzel resimli Cuma mesajları haberimizde. Müslüman alemi için büyük bir öneme sahip mübarek cuma günlerinde vatandaşlar birbirlerine cuma mesajı atarak hem cuma gününün önemini hatırlatıyor hem de aralarındaki bağı daha da güçlendiriyor. 3 Aralık 2021 Cuma günü SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter, sosyal medyada paylaşabileceğiniz en güzel Cuma mesajları haberimizde.


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