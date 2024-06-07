3 dakikada 7 deney yapacağım

Türk Uzay Programı’nın ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, yörünge altı uçuşu için hazırlıklarını tamamladı ve herhangi bir aksaklık olmadığı takdirde yarın uçuşunu gerçekleştirecek. ABD'ye gitmeden önce Yeni Şafak'ın sorularını yanıtlayan Atasever, ilk görev öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine teslim ettiği Türk bayrağını ve annesinin memleketi olan Azerbeycan bayrağını kalbinin üzerinde yolculuk boyunca taşıyacağını söyledi. Atasever, "Dünyada bu iki ülke nasıl yan yana duruyorsa uzayda da benim yanımda aynı şekilde onların desteğini hissedeceğim. Cumhurbaşkanımızın bana teslim etmiş olduğu bayrağı da döndüğümüzde eğer bir fırsat bulabilirsem kendisine teslim etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.