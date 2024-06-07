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Hayat

3 dakikada 7 deney yapacağım

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, yarın yörünge altı uçuşunu yapacak. Atasever, 3 dakikalık süre içerisinde yapacağı 7 deneyi yüzlerce kez tekrar ettiğini söyledi.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 7/06/2024 Cuma
Güncelleme: 00:58 - 7/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Tuva Cihangir Atasever
Tuva Cihangir Atasever

Türk Uzay Programı’nın ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, yörünge altı uçuşu için hazırlıklarını tamamladı ve herhangi bir aksaklık olmadığı takdirde yarın uçuşunu gerçekleştirecek. ABD'ye gitmeden önce Yeni Şafak'ın sorularını yanıtlayan Atasever, ilk görev öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine teslim ettiği Türk bayrağını ve annesinin memleketi olan Azerbeycan bayrağını kalbinin üzerinde yolculuk boyunca taşıyacağını söyledi. Atasever, "Dünyada bu iki ülke nasıl yan yana duruyorsa uzayda da benim yanımda aynı şekilde onların desteğini hissedeceğim. Cumhurbaşkanımızın bana teslim etmiş olduğu bayrağı da döndüğümüzde eğer bir fırsat bulabilirsem kendisine teslim etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

ZAMANA KARŞI

Yörünge altı uçuşta yapacağı 7 deney arasında en fazla BEACON deneyinin sonuçlarını merak ettiğini belirten Atasever, "Uzay ortamını deneyimleyeceğim mikro yerçekimi ile karşılaşacağım 3 dakikalık kısa bir süre içerisinde 7 deneyi gerçekleştireceğim. 7 deneyin 3 tanesini uçuş tulumumun üzerinde taşıyacağım. Uçaklarla yüksek G kuvvetine maruz kalarak da bu deneyleri tekrarlayacağım" dedi.



#Astronot
#Uzay
#Türkiye Uzay Programı
#Tuva Cihangir Atasever
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