35 yıllık hoca öğrenci dostluğu mektuplarda

İslam’ın mesajlarını en gür sada ile her yere ulaştırılması konusunda mektuplarda telkinlerde bulunan Hamidullah Hoca, 26 Safer 1400 tarihli mektupta şunları yazmış: “Hicretin 15. yüzyılını kutlama konusunda, sizin de söylediğiniz gibi İslâm’ın mesajını her köye götürmek lazım. Gönüllüleri seçin, şehir ve köyleri paylaştırın ve her yerde, İslâm’ın neden terörizm ve Marksizm’den daha iyi olduğunu ve neden dünya Müslümanlarıyla dayanışma içinde olmamız gerektiğini anlatın.” (s.268)