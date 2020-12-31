Hayat 4üncü yüzyıldan kalan köprüye sprey boyalı saygısızlık Görüyorsunuz şuraya Ferdiari17 yazmışlar cahillik bu
KÜLTÜR SANAT

4'üncü yüzyıldan kalan köprüye sprey boyalı saygısızlık: 'Görüyorsunuz şuraya Ferdiari17 yazmışlar cahillik bu'

4'üncü yüzyıldan kalan köprüye sprey boyalı saygısızlık: 'Görüyorsunuz şuraya Ferdiari17 yazmışlar cahillik bu'

Adana’da, Ceyhan Nehri üzerine 4’üncü yüzyılda yaptırılan ‘Misis Köprüsü’nün üzerine kimliği belirsiz şahıslar tarafından sprey boya ile yazılar yazıldı. Yazılan yazıları gören vatandaşlar tepki gösterdi.

Haber Merkezi İHA
Sprey boyayla yazılan mantıksız yazılara Adana halkı tepki gösterdi.
Sprey boyayla yazılan mantıksız yazılara Adana halkı tepki gösterdi.

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Misis Beldesi’nde yer alan ve Ceyhan Nehri üzerine 4’üncü yüzyılda Roma İmparatoru 2’nci Flavius Julius Constantius tarafından yaptırılan Misis Köprüsü, Anadolu’nun ilk Roma köprüsü olarak biliniyor. Halen araç ve yaya trafiğine açık olan köprü, şehir dışından gelen turistleri de ağırlıyor. Misis Köprüsü’ne sprey boyalarla yazılan yazıları görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

  • “Torbacının deyişi gibiydi, seni seviyorum deyişin. Freedom. Burhan. Sedam. Mikail Kaya. Ferdiari17. Mehmet, Ferdi, Musti” şeklindeki yazıları kimlerin yazdığı ise bilinmiyor.

CAHİLLİK

Yazılara tepki gösteren vatandaşlardan Ercan Çalışır, “Bu gençlerimizin cahilliği. Cahil insanda burada çok olduğu için kendi kendine gelip yazıyorlar. Gece 11 veya 12’de buradan geçerken gelip yazıyorlar. Buranın tarihi çok eski. Burada hanımız da var. Dekorasyon yapıldı. Vali beyin ve ondan önceki belediye başkanlarımızın faydası oldu. Görüyorsunuz şuraya ‘Ferdiari17’ yazmışlar. Mantıksız. Cahillik bu. Dekorasyon yapmak lazım” diye konuştu.


'BURAYI YAŞATALIM ÖLDÜRMEYELİM'

Bölgede oturan Mehmet Akkuş isimli vatandaş ise yazıların hiç hoş görünmediğini söyleyerek, “Bunu bizim buradaki cahiller veya aklı başında olmayan insanlar yazıyorlar. Çok ayıp ediyorlar. Buraya halkımızın el birliğiyle sahip çıkması lazım. Buraya sahip çıkılsın ki turistler sürekli gelsin. Burayı yaşatalım. Öldürmeyelim. Tarihi de çok eski. Buradan sürekli ağır arabalar geçiyor ona da engel olunmalı” ifadelerini kullandı.

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