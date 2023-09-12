5 ile 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri ile Erzurum’un güneydoğusu ve Van’ın kuzey kesimlerinde kısa süreli ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.