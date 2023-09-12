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Hayat

5 ile 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Meteoroloji 5 ili sarı kodla uyardı. Yurdun Doğu kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Zeynep Karçığa
09:02 . 12/09/2023 mardi
AA
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri ile Erzurum’un güneydoğusu ve Van’ın kuzey kesimlerinde kısa süreli ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.


Yetkililer, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olma uyarısında bulundu.


Sarı kod uyarısı nedir?


Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.


#Meteoroloji
#Sarı Kod
#Hava Durumu
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