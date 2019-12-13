65 sanatçıyla eve dönüş

Çeyrek yüzyıla yakın zamandır bir sanatçı inisiyatifi olarak İspanya, Fransa ve Portekiz’de “12cm.” başlığı altında sergiler düzenleniyor. Avrupa’nın farklı şehirlerinden çok sayıda sanatçının katıldığı bu sergiler kapsamında sanatçı Şükrü Karakuş son beş yıldır Türkiye bölümünü oluşturdu. Karakuş, ülkemizden çok sayıda sanatçının bu sergiler için özel olarak ürettikleri eserlerin sergilenmesini sağladı. Bu sergilerde yer alan eserlerin bir kısmı geçen yıl Eve Dönüş başlığı altında Galeri Diani´de sergilenmişti. İşte bu serginin kapsamı ve kavramı genişletildi. Avrupa turunu tamamlayan sanatçılar evlerine dönerken geçen yıl evine dönmüş sanatçılar onları karşıladı ve ortaya “Eve Dönüş/Karşılama” çıktı. Bu anlamlı etkinlikte Türkiye´nin seçkin ustalarının yanında hayatını sanata adamış profesyoneller ve genç sanatçılar yer alıyor.

BU YIL 40 ESER AVRUPA’YI DOLAŞACAK

Sergiyi düzenleyen Şükrü Karakuş, ilk İspanya’da başlayan insiyatifin başından beri içinde yer alıyor. Karakuş, projenin cazip yönlerini şöyle anlatıyor: “Bu sergilerin anlayış olarak bana çok uyan bir tarafları var. Bir kere çoğulcu bir yaklaşım. Diğer taraftan boyutların küçük oluşu onların hareket etme kabiliyetini yükseltiyor. Bu yönü farklı mekanlarda sergilememize olanak veriyor. Ayrıca sergide yer alan eserlerin fiyatlarının makul oluşu, her kesimden sanatseverin satın almasını sağlıyor.” Giderek büyüyen organizasyona beş yıl önce de Türkiye’nin dahil edilmesini sağlayan sanatçı, bu süreci de şöyle özetliyor: “Beş yıl önce Avrupa’da Türkiye için özel bir duvar ayırdık.İlk sergiye 25 sanatçının işini götürmüştüm. Sonra bu proje Türkiye’deki sanatçıların da ilgisini çekmeye başladı. Beşinci yıl için 40 sanatçının eserini seçtim ve onlar da Avrupa’daki sergileri gezecek.” Karakuş, “Eve Dönüş/Karşılama” sergisini de şu sözlerle açıklıyor: “Çalışmalar önce Avrupa’yı çıkıp dolaşıyorlar, sonra buraya geliyor ve burada sergileniyorlar. Aslında yıl içinde sürekli aktif halde olan bir sergi oluyor. Geçen sene adına Eve Dönüş ve bu yıl ise Eve Dönüş/Karşılama adını verdik. Çünkü bu grubun içinde daha önce dört yıl içinde birikmiş sanatçıların işleri vardı ve bu yıl da buraya dönen işler var. Geçen dönemde sergilediğimiz eserlerin çoğu satılmıştı. Bu yıl o arkadaşlardan yeni işler istedik ve böylece eve dönenleri karşıladılar. Ortaya muhteşem bir sergi çıktı.” Eve Dönüş/Karşılama sergisi 30 Aralık 2019 tarihine kadar Galeri Diani’de ziyarete açık olacak.

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Bir kelimeyle roman yazmak gibi

Gülseren Südor

Ressam Gülseren Südor, geçen yıl serginin eve dönüş kısmına katılmış ve bu yıl da karşılamada yer alıyor. Südor şunları söyledi: “Ben bu projeyi Türk resmi için son derece önemli buluyorum. Birincisi resimler geziyor, ikincisi ve en önemli şey ise genç sanatçıların olması. Bir diğer güzel şeyse katılan tüm ressamlar bir koleksiyon oluşturuyorlar. Çünkü büyük resim yapmak kolaydır ve küçük resim yapmak zordur. Resmin minimalize edilmesi bir kelimeyle roman yazmak gibidir. O nedenle ben bu sergiyi çok önemsiyorum ve Şükrü yaptığı bu proje ile büyük bir misyon üstleniyor. Genç sanatçılar umarım değerini bilirler. “

Kolektif olması çok önemli

Hasan Çevik

Ressam Hasan Çevik, şöyle konuşuyor: “Sergide Türkiye’nin güncel sanat hayatının önemli isimlerinin genç, orta ve ileri kuşaktan kendi sanat anlayışını temsil eden 12 cm’lik küçük eserler var. Eserlerin küçüklüğü bunların resim tekniği anlamında geri olduklarını göstermez aksine, büyük işlerini temsil eden küçük birer protetipleridir aslında. Ben, birkaç metrelik resmi ne kadar iyi bir şekilde boyamaya ve kendi sanatımı katmaya çalışıyorsam, bu sergiye eserleriyle katılan tüm sanatçılar da bu 12cm’lik resimleri aynı şevkle boyamışlar. Sergiyi gezdiğinizde bunu çok açık bir şekilde görebilirsiniz.”