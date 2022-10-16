​72 çeşitli üzüm bankası.

Derin bir ekonomik krizle karşı karşıya olan Lübnan’da gün geçmiyor ki bir banka ‘parasını çekmek' isteyen silahlı bir kişi tarafından basılmasın. Ama bizim burada bahsedeceğimiz ‘üzüm bankası.’ Reuters’ın haberine göre dört kuşaktır çiftçilikle uğraşan bir aileye sahip Lübnanlı Kamal el-Saikali, sahip olduğu bağda 72 farklı üzüm çeşidi yetiştiriyor. Habere göre, Saikali, 72 üzümü hem belgelemek hem de kökenlerini belirlemek amacıyla çeşitli özel üniversitelerle birlikte çalışıyor. Her 3 ağaca bir tür düşecek şekilde, 216 ağaçlık bir bağ oluşturduğunu belirten Lübnanlı çiftçi, böylelikle olası bir hastalık ya da çevresel etki sonucunda, 72 türden herhangi birisinin yok olmasının önüne geçmeye çalıştığını belirtiyor.

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