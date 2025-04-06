8 bine yakın sözcükle uluslararası diplomasi sözlüğü

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Orta Doğu ve Afrika Araştırmaları Merkezi’nde (ORDAM) görevli araştırmacı Dr. Ahmet Emin Dağ, İngilizce, Fransızca ve Türkçede uluslararası ilişkiler ve diplomasi alanındaki 8 bine yakın kelimenin anlamının yer aldığı “Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Sözlüğü”nü hazırladı. Uluslararası ilişkiler ve diplomasi terimlerinin derinlemesine açıklandığı kapsamlı bir kaynak olarak öne çıkan sözlük, AA Kitap tarafından ilgililere sunuluyor. Türkiye’de uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi bölümlerinden her yıl binlerce öğrencinin mezun olduğunu aktaran görevli araştırmacı Dr. Ahmet Emin Dağ, sözlüğün bu alanda akademik dünyadaki önemine işaret ediyor. Her geçen gün küreselleşen dünyada Türkiye’nin dış politika kapasitesinin arttığını belirten Dağ, Türkiye’nin politika ürettiği bir dönemde uluslararası ilişkiler sözlüğünün önemli bir boşluğu dolduracak kaynaklardan biri olacağının da müjdesini veriyor.





Disiplinlerin kendine özgü bir dağarcığı var

Sözlükte 7 binden fazla orijinal İngilizce kelime, Fransızca ve Türkçeyle birlikte 8 bine yakın uluslararası ilişkiler ve diplomasi alanında yerleşik kelimenin açıklamasının yer alıyor. Her disiplinin kendine özgü yerleşik bir kelime dağarcığı ve bir dili bulunduğunu dile getiren Dağ, “Uluslararası ilişkilerin de kendine özgü birtakım yerleşik kavramları bulunmaktadır. Bu kavramların orijinal kaynağı olan İngilizceden ya da Fransızcadan Türkçeye aktarılması büyük bir önem arz etmektedir bu geçiş döneminde. Normal İngilizce-Türkçe sözlükler ihtisas gerektiren kelimeleri ne yazık ki tam olarak karşılamamakta. Sadece bir kelime anlamı olarak vermekte. Fakat örneğin bir terör kelimesi ya da barış kelimesi dediğimizde ya da Orta Doğu, nükleer silahlanma gibi böyle bir çırpıda İngilizcesinden Türkçesine tek kelime olarak, tek cümle olarak çevirdiğimiz birçok kavramın aslında tarihsel ve uluslararası ilişkiler bağlamında bir kapsamı var. Bu kapsamın izah edilmesi gerekiyor” diyor.





Akademisyenlerden gazetecilere

Bazı terim ve kelimelerin Batı’da yaygın olarak kullanıldığını ifade eden Dağ, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Bazı kelimeler gerçekten sadece akademiye özgü makalelerde, birtakım tezlerde kullanılıyor. Bazı kelimeler de sadece diplomatlar, dış politika yapıcıları arasında kullanılıyor. Birçok kelime de gazetecilerin makale yazarken, haberlerini oluştururken kullandığı kelimeler. Bir kısmı da yani öğrencilerimizin öğrenim gördükleri alanla ilgili olarak uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi gibi alanlarda onların ihtiyacını görecek kelimelerden oluşuyor. Kısacası bu çerçeve içinde sözlüğün, akademisyenlerden uluslararası ilişkilerle uğraşanlara, gazetecilerden siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler öğrencilerine kadar geniş yelpazeyi barındıran bir hedef kitlesi bulunuyor.” Dağ, kullanıcıların eserin yabancı dilden Türkçeye bir sözlük olmasını göz önünde bulundurması gerektiğini vurgulayarak, araştırmacıların, yabancı dilde bir makale yazıyor ya da kitap okuyor olmasının önemli olduğunu söylüyor. Ayrıca sözlüğün ana diziliminin İngilizce üzerinden yapıldığını belirten Dağ, “Fakat kullanımının kolay olması açısından yani İngilizce bilmeyen, sadece Türkçe okuyan, yazan araştırmacılarımız ve ilgilileri açısından da bir Türkçe dizin var. Aradıkları kelimeyi Türkçesinden de bulup açıklamasını oradan okuyabilirler” diyor.



