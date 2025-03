Hicret Müslümanları ümmet yaptı

Hicret, kelimenin tam anlamıyla zamanı ve çağları şekillendirir. Bir milyardan fazla insan için takvimin başlangıcını ve yüzyılların düzenini belirler. Aynı zamanda, yeni bir inanç topluluğunun Mekke dışında ilk kez anlamlı bir şekilde genişlediği dönemi ifade eder. Bu, İslam algısının ve Müslüman topluluğunun doğasının sonsuza dek değiştiği, tarihi bir dönüm noktasıdır. Onlar artık sadece belirli bir şehre odaklanmış, zulüm gören küçük bir müminler topluluğu olarak görülmeyecektir. Müslümanlar, bir İslam milleti olma ve tanınabilir bir yaşam biçimi sunma yolunda emin adımlarla ilerliyorlardır… Hicret hakkında hakkında çok şey biliniyor olsa da, bildiklerimizde her zaman boşluklar olmuştur. Bir ilim merkezi olarak, sanat ve kültürel miras çalışmalarına getirdiği yeni solukla ismini son yıllarda sıkça duymaya başladığımız, merkezi Suudi Arabistan’ın Dammam şehrinde bulunan Kral Abdulaziz Dünya Kültür Merkezi - ITHRA, bir süredir Hicret’e dair bildiklerimizi ilerletmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu anlamda oldukça kıymetli bir proje olan Hicret: Hazreti Peygamber’in İzinde belgeseli ve aynı isimle Türkçeye çevrilen kitabın tanıtımı geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. ITHRA ve Ketebe Yayınları iş birliğiyle hazırlanan çalışma, Mekke’den Medine’ye uzanan Hicret rotasını belki ilk kez gecesi ve gündüzüyle, zamana ve mekâna nüfuz ederek gün gün adımlamaya imkân tanıyor. Kitap Ketebe Yayınları’ndan okuyucuya sunulurken, belgeselin halka açık gösterimlerinin ilkinin Rami Kütüphanesi’nde yapılması planlanıyor.

Yüzyıllar boyunca Hicret konusunda mevcut bilgideki en önemli boşluk, yolculuk esnasında izlenen kesin rotayı tespit etmek olmuştur. Güzergâhın büyük bir kısmı hem halk arasında hem de âlimler tarafından genel hatlarıyla bilinmekle birlikte, güzergâhın bazı kısımları ve geleneğin sahadaki gerçeklerle örtüşmesi zor görünen bazı veçheleri hakkında her zaman önemli tartışmalara yol açmıştır. Hicret güzergâhı üzerine 40 yılı aşkın süredir araştırmalar yapan Prof. Dr. Abdullah Alkadi, yirmi yılı aşkın bir süredir hayatını tek başına Kur’an-ı Kerim ve Siyer coğrafyasını incelemeye adamış bir isim. Peygamber tarafından Mekke’den Medine’ye yapılan bu çığır açıcı yolculuğun izini sürmek için sayısız saat ve gün ayırmış ve kilometrelerce yol kat etmiş. Bu çalışma sırasında, veri toplamak, GPS koordinatlarını kaydetmek, yer işaretlerini tanımlamak, mesafeleri hesaplamak ve rotayı yürüyerek kat etmek için birçok saha gezisi gerçekleştirmiş. Hadislerden Siyer literatürüne, rivayetlere, tarihî belgelere ve haritalara kadar mevcut her kaynağa başvurmuş. Google Earth’ten alınan bir dizi uydu görüntüsüne ve bu alanlardan çekilen gerçek fotoğraflara dayanarak her bir alan için şematik ve ayrıntılı alan araştırma haritaları üretmiş. Bu keşif gezilerinin çoğunda, aralarında bu kitabın bir parçası olarak fotoğraflarına yer verilen ödüllü İngiliz fotoğrafçı Peter Sanders’ın da bulunduğu tanınmış fotoğrafçılar kendisine katılmış. Tüm bu bilgileri bir araya getirerek, yolculuğu çeşitli yer işaretleri ve arazilerle ilişkilendirerek, saat saat, gün gün zaman dilimlerine ayırmayı başarmış. Alkadi, özenli araştırmaları sayesinde, Hicret üzerine daha önce yapılmış çalışmaları düzeltip genişleterek, bu son derece önemli yolculuğun görsel referanslar aracılığıyla en doğru anlatımını Hicret: Hazreti Peygamber’in İzinde çalışmasıyla İslam alemine sunuyor.