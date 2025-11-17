Yeni Şafak
Abartılı egzozla tehlikeli sollama yapan sürücü cezadan kaçamadı

17:1417/11/2025, Pazartesi
IHA
BEYKOZ’DA SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN GÖRÜNTÜLER ÜZERİNE HAREKETE GEÇEN POLİS EKİPLERİ ABARTI EGZOZ KULLANARAK TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK ŞEKİLDE SOLLAMA YAPAN SÜRÜCÜYÜ YAKALADI.
Beykoz’da sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri abartı egzoz kullanarak trafiği tehlikeye düşürecek şekilde sollama yapan sürücüyü yakaladı. Sürücüye 11 bin 434 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, gelen ihbar ve görüntüler üzerine çalışma başlatarak sürücünün kimliğini tespit etti. Yapılan incelemede sürücünün abartı egzoz kullandığı ve trafikte tehlikeli şerit değiştirme ihlallerinde bulunduğu belirlendi. Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında abartı egzoz kullanmak ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek maddelerinden toplam 11 bin 434 TL trafik idari para cezası uygulandı.

#Beykoz
#Abart Egzoz
#Trafik
YASAL UYARI

