Abartılı egzozla tehlikeli sollama yapan sürücü cezadan kaçamadı

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, gelen ihbar ve görüntüler üzerine çalışma başlatarak sürücünün kimliğini tespit etti. Yapılan incelemede sürücünün abartı egzoz kullandığı ve trafikte tehlikeli şerit değiştirme ihlallerinde bulunduğu belirlendi. Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında abartı egzoz kullanmak ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek maddelerinden toplam 11 bin 434 TL trafik idari para cezası uygulandı.