Hayat Abdullah Hoca dualarla uğurlandı
AKTÜEL

Abdullah Hoca dualarla uğurlandı

İstanbul Yeşil Cami Kur’an Kursları İlme Hizmet Vakfı Onursal Başkanı Abdullah Ustaosmanoğlu’nu, dün son yolculuğuna uğurladık. Merhum Ustaosmanoğlu’nun Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazına binlerce seveni katıldı. Cenaze töreninde koronavirüse karşı da önlemler alındı.

Talha Menteş Yeni Şafak
Abdullah Ustaosmanoğlu
Abdullah Ustaosmanoğlu

İstanbul Yeşil Cami Kur’an Kursları İlme Hizmet Vakfı Onursal Başkanı, Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi’nin amcasının oğlu Abdullah Ustaosmanoğlu Hoca ebediyete uğurlandı. Pazartesi gecesi saat 02.30 sıralarında tedavi gördüğü Arnavutköy Devlet Hastanesi’nde vefat eden Abdullah Ustaosmanoğlu’nun cenazesi dün izdihamı önlemek için öğle namazından önce 11:30’da Fatih Camii’nde kılındı. Merhumun naaşı namazın ardından Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği’ndeki aile mezarlığına defnedildi. Abdullah Hoca’nın cenazesine Mahmud Efendi Hazretleri’nin mahdûmu Ahmet Ustaosmanoğlu Hoca Efendi, İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı Başkanı Celâl Erzincanlıoğlu , Nedim Payalan Hoca Efendi, İsmailağa Camii İmam Hatibi Salih Topçu Hoca Efendi, Seyfettin İnanç Hoca Efendi, İsmailağa Camii Emekli İmam Hatibi Ahmet Fikri Doğan Hoca Efendi ve binlerce seveni son görev için yerini aldı.

Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenaze töreni

KKTC’DE İLK KUR’AN KURSU

1936 yılında Trabzon Of ilçesi Tavşanlı köyünde dünyaya gelen Abdullah Efendi, hafızlığa Ali Özer ve Mahmut Ustaosmanoğlu Efendi ile başladı. İlyas Vanlıoğlu Hocaefendi’yle tamamladı. Mehmet Rüştü Aşıkkutlu Hocaefendi’den talim dersleri alan Abdullah Hoca, 1950-1957 yılları arasında Çalekli Hacı Dursun Fevzi Güven Hocaefendi’den de Arapça dersi alarak, hocasının öğrencilerine mütalaa ve müzakere yaptırmakla görevlendirildi. 1957 yılında 18 arkadaşı ile birlikte icazet alan hocaefendi, yaz mevsimlerini de Sultan Selim Camii İmam-Hatibi Reis-ül Kurra Hamdi Efendi ve Gönenli Mehmet Efendi’den talim dersleri alarak değerlendiren hocamız 1952 yılında Fatma Hanım’la evlenmiştir. 2 çocuk sahibi olan Abdullah Hoca, 1957 yılında imam-hatiplik imtihanını kazanmasına rağmen hocaefendilerinin önerilerine uyarak Küçükköy Merkez Camii’nde fahri imam-hatibi olarak göreve başladı. 1963 yılında henüz temeli atılmamış olan Bayrampaşa Yeşil Camii’ne fahri imam-hatip olarak atandı. 6 ay süresince dairenin bir odasında vakit namazlarını kıldıran hocaefendi, 1965 yılında resmi olarak imam hatiplik görevine başladı. Binlerce hafıza hocalık yapan, Abdullah Hoca, 1973 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Magosa Veyseller Mahallesi’nde ilk Kur’an kursunu açtı. Yine aynı heyetle Kazakistan’ın başkenti Almaata’daki Müslümanların dini ihtiyaçlarını karşılamak için başta Merkez Camii olmak üzere beş camii inşa ettiren heyette aktif görev aldı.

Sınavı geçtik

Sınavı geçtik

​Dükkanlar kapandı, acil işi olmayan vatandaş dışarı çıkmadı.
Güven tam

Güven tam

​Düzenlenen ankette Bakan Koca'ya vatandaşlardan tam not geldi.
Bu zor süreçte birlikte çalışalım

Bu zor süreçte birlikte çalışalım

​Zirve koronavirüs nedeniyle telekonferans yoluyla gerçekleştirildi.
İlk vefat!

İlk vefat!

​Bakan Koca açıklarken konuşmakta güçlük çekti.
Yasağı düşünmüyoruz

Yasağı düşünmüyoruz

Altun: Bu tehditle yüzleşmek için gece gündüz çalışıyoruz.
Çapa'nın Hocasına Kovid-19 teşhisi!

Çapa'nın Hocasına Kovid-19 teşhisi!

"Sevgili babam, sizlerin hocası..."

İki bakan hemen <br>harekete geçti

İki bakan hemen
harekete geçti

Polis 'karantina otobüsü'nden yolcu indirdi.
Avrupa'da <br>son nokta düştü

Avrupa'da
son nokta düştü

​Koronavirüs kıtadaki ülkelerin tamamına sıçradı.

Ertelendi!

Ertelendi!

Celp ve sevk işlemleri durduruldu.
Üç dakikada <br>belli oluyor

Üç dakikada
belli oluyor

Türk çift koronavirüs test kiti üretti.
Çin'den sert adım

Çin'den sert adım

​ABD vatandaşlarının izinlerini iptal ettiler.
İtalya korkutuyor!

İtalya korkutuyor!

Koronavirüs bilançosu gün geçtikçe ağırlaşıyor.
Ölü sayısı <br>500'e yükseldi

Ölü sayısı
500'e yükseldi

Sınırların kapatılması kararı uygulamaya konuldu.
Sözleşmesi feshedildi

Sözleşmesi feshedildi

Koronavirüsü sebebiyle oynamak istememişti.
Nefes aldıracak hamle

Nefes aldıracak hamle

Tüm ticari kredileri kapsıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.