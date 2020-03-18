Abdullah Hoca dualarla uğurlandı

İstanbul Yeşil Cami Kur’an Kursları İlme Hizmet Vakfı Onursal Başkanı, Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi’nin amcasının oğlu Abdullah Ustaosmanoğlu Hoca ebediyete uğurlandı. Pazartesi gecesi saat 02.30 sıralarında tedavi gördüğü Arnavutköy Devlet Hastanesi’nde vefat eden Abdullah Ustaosmanoğlu’nun cenazesi dün izdihamı önlemek için öğle namazından önce 11:30’da Fatih Camii’nde kılındı. Merhumun naaşı namazın ardından Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği’ndeki aile mezarlığına defnedildi. Abdullah Hoca’nın cenazesine Mahmud Efendi Hazretleri’nin mahdûmu Ahmet Ustaosmanoğlu Hoca Efendi, İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı Başkanı Celâl Erzincanlıoğlu , Nedim Payalan Hoca Efendi, İsmailağa Camii İmam Hatibi Salih Topçu Hoca Efendi, Seyfettin İnanç Hoca Efendi, İsmailağa Camii Emekli İmam Hatibi Ahmet Fikri Doğan Hoca Efendi ve binlerce seveni son görev için yerini aldı.

Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenaze töreni

KKTC’DE İLK KUR’AN KURSU

1936 yılında Trabzon Of ilçesi Tavşanlı köyünde dünyaya gelen Abdullah Efendi, hafızlığa Ali Özer ve Mahmut Ustaosmanoğlu Efendi ile başladı. İlyas Vanlıoğlu Hocaefendi’yle tamamladı. Mehmet Rüştü Aşıkkutlu Hocaefendi’den talim dersleri alan Abdullah Hoca, 1950-1957 yılları arasında Çalekli Hacı Dursun Fevzi Güven Hocaefendi’den de Arapça dersi alarak, hocasının öğrencilerine mütalaa ve müzakere yaptırmakla görevlendirildi. 1957 yılında 18 arkadaşı ile birlikte icazet alan hocaefendi, yaz mevsimlerini de Sultan Selim Camii İmam-Hatibi Reis-ül Kurra Hamdi Efendi ve Gönenli Mehmet Efendi’den talim dersleri alarak değerlendiren hocamız 1952 yılında Fatma Hanım’la evlenmiştir. 2 çocuk sahibi olan Abdullah Hoca, 1957 yılında imam-hatiplik imtihanını kazanmasına rağmen hocaefendilerinin önerilerine uyarak Küçükköy Merkez Camii’nde fahri imam-hatibi olarak göreve başladı. 1963 yılında henüz temeli atılmamış olan Bayrampaşa Yeşil Camii’ne fahri imam-hatip olarak atandı. 6 ay süresince dairenin bir odasında vakit namazlarını kıldıran hocaefendi, 1965 yılında resmi olarak imam hatiplik görevine başladı. Binlerce hafıza hocalık yapan, Abdullah Hoca, 1973 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Magosa Veyseller Mahallesi’nde ilk Kur’an kursunu açtı. Yine aynı heyetle Kazakistan’ın başkenti Almaata’daki Müslümanların dini ihtiyaçlarını karşılamak için başta Merkez Camii olmak üzere beş camii inşa ettiren heyette aktif görev aldı.