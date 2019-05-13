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AKTÜEL

Acılı ve gururlu anneler

Müjgan Yıldırım, 2,5 yıldır her gün Edirnekapı Şehitliği’ne gelerek şehit oğlunun mezarı başında dua ediyor. Acılı anne, şehit emniyet amiri oğlu Kadri Yıldırım’ı “Bu yiğidi ben doğurdum” diyerek gururla anıyor. 2 yıllık polisken şehit olan Anıl Kaan Aybek’in annesi Hülya Aybek’in ağzından da “Oğlum 22 yaşında çocuktu” sözleri dökülüyor.

Talha Menteş Yeni Şafak
Müjgan Yıldırım 2,5 yıldır her gün şehitliğe gelerek oğlunu ziyaret ediyor.
Müjgan Yıldırım 2,5 yıldır her gün şehitliğe gelerek oğlunu ziyaret ediyor.

Terör örgütü PKK’nın hain saldırıları sırasında genç fidanlarını toprağa veren şehit anneleri, pek çok annenin güle oynaya geçirdiği anları, mezar taşı okşayarak geçiriyor. Anneler Günü vesilesiyle İstanbul Edirnekapı’da bulunan şehitlikleri ziyaret eden anneler, mezarlıkları temizleyip, çiçekler ekerek çocuklarıyla vakit geçirdiği günleri yad ediyor. Şehit mezarlarının başında çocuğuyla dertleşirken karşılaştığımız Müjgan Yıldırım da o annelerden biri. Beşiktaş’taki terör saldırısında şehit düşen Emniyet Amiri Kadir Yıldırım’ın annesi olan Yıldırım, 2,5 yıldır her gün oğlunun başına gelip dua ettiğini söyledi. Yıldırım, “Bu yiğidi ben doğurdum” diye gururla oğlunu anlattı.

Gaziosmanpaşa’da 2017 yılında şüphelendiği aracı durdurmak istediği sırada araçtan açılan ateş sonucu şehit olan 2 yıllık polis memuru Anıl Kaan Aybek’in annesi Hülya Aybek, “Oğlum daha çocuktu. Bir buçuk yıllık polis memuruydu. 22 yaşında daha çocuktu” diye konuştu.

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