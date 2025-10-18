Adil-i Mutlak Hat Eserleri Mezopotamya’nın kalbinde

Adalet kavramının Kur’an-ı Kerim’de geçen ayetlerle işlendiği ve hattatların eşsiz yorumlarıyla vücut bulan eserler, Mardinli sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Serginin açılışına Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü ve hattat Nadir Tatar ile çok sayıda sanatsever, medya mensubu ve davetli katıldı. Serginin açılışında konuşan Abdullah Hanönü, Albayrak Yönetim Kurulu’nun 11 yıldır sanata destek verdiğini belirterek, “Kültür Yolu Festivali kapsamında bakanlarımızın desteğiyle devam eden süreçte bugünkü durağımız Mardin. İnşallah bir sonraki durağımız Antalya olacak ve bu sene on şehirde Adil-i Mutlak Sergimizi sanatseverlerle buluşturacağız” dedi.