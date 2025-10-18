Adil-i Mutlak Hat Eserleri Mezopotamya’nın kalbinde

Kültür Yolu Festivali’nin önemli unsurlarından “Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi”, bu kez Mezopotamya’nın kadim şehri Mardin’de sanatseverlerle buluştu.
Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, Ziraat Katılım sponsorluğunda düzenlenen sergi, Zinciriye Medresesi’nde ziyarete açıldı. Kur’an-ı Kerim’in adalet temalı ayetlerinden ilham alan eserlerin yer aldığı sergi, 27 Ekim’e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
SANATSEVERLER SERGİDE BULUŞTU
Adalet kavramının Kur’an-ı Kerim’de geçen ayetlerle işlendiği ve hattatların eşsiz yorumlarıyla vücut bulan eserler, Mardinli sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Serginin açılışına Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü ve hattat Nadir Tatar ile çok sayıda sanatsever, medya mensubu ve davetli katıldı. Serginin açılışında konuşan Abdullah Hanönü, Albayrak Yönetim Kurulu’nun 11 yıldır sanata destek verdiğini belirterek, “Kültür Yolu Festivali kapsamında bakanlarımızın desteğiyle devam eden süreçte bugünkü durağımız Mardin. İnşallah bir sonraki durağımız Antalya olacak ve bu sene on şehirde Adil-i Mutlak Sergimizi sanatseverlerle buluşturacağız” dedi.
EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR
Sergiyi gezmeye gelen Armağan Kıvanç, “Mersin'de yaşıyorum. Mardin'in eşsiz tarihi ve zengin mimarisini görmek için geldik. Zinciriye Medresesi'ni görmek istedik. Buradaki hat sergisi de ilgimizi çekti. Çok güzel eserler var; emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.