'Gazze’ye Açılan Kapı Küçükkefenler Sergisi'nde Gazze’nin dramı gözler önüne serildi

Ziyaretçiler ayrıca LED ekranlardan yapılan canlı bağlantılarla, Gazze’deki ekiplerden günlük durumu öğrenme imkanı da buluyor; böylece savaşın boyutu birebir hissediliyor. Sergi alanında yer alan minik kefenler, çocuk fotoğrafları ve oyuncaklar, savaşın en çok küçük bedenlerde açtığı yaraları hatırlatıyor. Henüz konuşamadan susturulan bebeklerin, hayalini kurduğu okula hiç gidemeyen çocukların acısı, sergi boyunca derinden hissediliyor.