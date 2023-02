Afete göre plan yapmak esastır: Her şeyin takdiri O'nun elindedir

6 Şubat Pazartesi yaşanan depremlerle on bir şehrimiz görülmemiş bir felakete maruz kaldı. Binlerce canımız bu felaket neticesinde enkaz altında kaldı. Bu tür musibetler ilk olmadığı gibi son da olmayacaktır. Afetler, kutsal kitaplarda anlatılan ve fiili olarak her dönemde yaşanan, bazen cana bazen mala bazen de her ikisine zarar veren bela ve musibetlerdir ve içinde pek çok yaşanmışlığı barındırır.