Afife Jale’de kazanan Kocaeli Şehir Tiyatroları oldu

16 dalda ödül verilen törene, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın (ŞT) yedi dalda aday olan “Yaşamak Mı Yoksa Ölmek Mi” oyunu damga vurdu. Yılın En Başarılı Oyunu, En Başarılı Sahne Tasarımı ve En Başarılı Giysi Tasarımı dalında verilen ödülü, Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı aldı. Gecenin diğer öne çıkan oyunu ise Yılın En Başarılı Işık Tasarımı ve En Başarılı Sahne Müziği ödüllerini alan Tatbikat Sahnesi’nin Otomatik Portakal’ı oldu.

Afife Tiyatro Ödüllerine 10 farklı dalda aday olan 39 Buçuk Basamak ise beklentileri karşılayamadı. Oyun, Yılın En İyi Yönetmen ödülüyle yetindi. Ödül konuşmasında hayvanlara uygulanan zulme ilişkin, “Bu katliama göz yummayalım” ifadesini kullanan yönetmen Oğuz Utku Güneş, Gazze’de katledilen binlerce çocuğa ise sessiz kalmayı tercih etti. Duru Tiyatro ise Mutlu Aile Tablosu isimli oyunuyla Haldun Dormen Özel Ödülü’nü aldı. Emre Kınay ödül konuşmasında Filistin demeden Filistin’i andı. Kınay “Çok zorlu ve kötü günlerden geçiyoruz. Bizim için çok büyük bir moral bu ödül geceleri. Özellikle dünyanın Ortadoğusunda olup bitenler… ” dedi. Gecede Yılın En Başarılı Erkek Oyuncu dalında aday olan İstanbul Devlet Tiyatrosu oyunu “Çarpışma”, Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülünü aldı. Ödül, oyunun yazarı Müge Oskay’a verildi. Özel ödüle layık görülen diğer isimler Prof. Dr. Ayşegül Yüksel ve Murat Ovalı oldu.