HayatAğrı kesici niyetine 3 kurbağa yiyen kadının içinden başka hayvan çıktı
GENEL SAĞLIK

Ağrı kesici niyetine 3 kurbağa yiyen kadının içinden başka hayvan çıktı

Çin'de romatizmal ağrılarından kurtulmak için 3 tane kurbağayı çiğ halde yiyen kadının göğsünden 13 santimetre uzunluğunda tenya çıkartıldı. Doktorlar şaşkınlığını gizleyemezken, kadının gelenesel tıp nedeniyle kurbağa yediği açıklandı.

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Romatizmal ağrıları olan kadın, kurtulmak için 3 çiğ kurbağa yedi.
Romatizmal ağrıları olan kadın, kurtulmak için 3 çiğ kurbağa yedi.

Çin'de vücut ağrılarını tedavi etmek için geleneksel tıbba başvuran kadının sonu kötü oldu. Üç yıl önce tedavi amaçlı olarak üç tane kurbağa yiyen kadının göğsünden 13 cm boyunda tenya çıkartıldı.

Kadının göğsünden tenyayı çıkaran doktorlar görüntü karşısında şok oldu. Yao isimli kadın vücut ağrılarının dindirmek için tek çarenin kurbağa yemek olduğuna ikna edilmişti.

Önce kafası çıktı

Kadının göğsünden kurdun başını gören doktorlar operasyon sonrası çıkardıkları parazitin 14 santimetre boyun olduğunu gördü.

Kurbağaları yuttuktan birkaç ay sonra, Bayan Yao mide ağrısıyla Şangay'da bir hastaneye götürüldü ve doktorlar ona parazit kaynaklı bağırsak tıkanıklığı teşhisi koydu. Yao'nun geçen haftaki ameliyattan sonra hızla iyileşmeye başladığı öğrenilirken parazit larvaları insan vücudunda hızla yayıldığı için kadının yeni bir enfeksiyon vakası yaşayıp yaşamayacağı henüz belli değil.

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