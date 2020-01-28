Ahmet Vanlıoğlu Hoca Hakk'a yürüdü

İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden ve İmam Ebu Hanife ve İmam Maturidi Araştırma Vakfı'nın kurucusu ve aynı zamanda da İstanbul Fatih Müftülüğüne bağlı İsmailağa Kuran Kursunun kurucusu Ahmet Vanlıoğlu hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Vanlıoğlu'nun cenazesi yarın ikindi namazına müteakib Fatih Cami'inden kaldırılacak.
Trabzon doğumlu olan Ahmet Vanlıoğlu Hoca, bir yıldır mide kanseri hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu.
Binlerce talebe yetiştirdi
İstanbul Müftülüğü'nde vaiz olarak yıllarca görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan Vanlıoğlu, ömrünü öğrenci yetiştirmeye adamıştı.