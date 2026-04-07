Aileler dikkat: Okul ve kreşlerde yayılan suçiçeği riskine karşı uzmanlar uyardı

Haber Özeti:

Suçiçeği, solunum yolu ve doğrudan temasla hızla yayılan, oldukça bulaşıcı bir viral enfeksiyondur.





Hastalık ateş, halsizlik ve kaşıntılı sıvı dolu kabarcıklarla seyreder; bulaşıcılık tüm yaralar kabuk tutana dek sürer.





Tedavide ateş düşürücü olarak kesinlikle aspirin kullanılmamalı, izolasyon kurallarına titizlikle uyulmalıdır.

Okul ve kreşlerde suçiçeği alarmı

Son dönemde okul ve kreş gibi toplu yaşam alanlarında suçiçeği (varisella) vakalarında gözlemlenen artış, ebeveynler arasında endişeye yol açtı. Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Burtom Özlüce Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ufuk Sevgican, aşılama sayesinde kontrol altına alınan bu hastalığın hala ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurguladı. Dr. Sevgican, özellikle bağışıklığı olmayan veya aşılanmamış bireylerin yüksek risk altında olduğunu hatırlattı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ufuk Sevgican

Belirtiler 21 güne kadar ortaya çıkabiliyor

Suçiçeği virüsü (Varisella Zoster), vücuda girdikten sonra 7 ile 21 gün arasında kuluçka süresi geçirebiliyor. Hastalığın tipik olarak kaşıntılı ve sıvı dolu kabarcıklarla karakterize olduğunu belirten uzmanlar, döküntü öncesinde;

Yüksek ateş,

İştah kaybı,

Şiddetli baş ağrısı,

Genel halsizlik gibi semptomların görülebileceğini ifade etti. Döküntülerin; papül (kabarık şişlik), vezikül (sıvı dolu kabarcık) ve kabuklanma aşamalarından geçerek 10 gün içinde seyrini tamamladığı belirtildi.

Tedavide kritik "aspirin" uyarısı

Hastalığın semptomatik tedavisinde dikkat edilmesi gereken hayati kurallar bulunuyor. Uzm. Dr. Ufuk Sevgican, kaşıntıyı azaltmak için tırnakların kısa tutulması ve ılık banyo yapılmasını önerirken, ilaç kullanımı konusunda aileleri uyardı. Ağrı ve ateş için parasetamol grubunun tercih edilmesi gerektiğini belirten Sevgican, suçiçeği seyri sırasında aspirin kullanımının asla tercih edilmemesi gerektiğinin altını çizdi. 12 yaşından büyük bireylerde ise sürecin daha ağır seyredebilmesi nedeniyle antiviral tedavilerin gündeme gelebileceği aktarıldı.

İzolasyon süreci ne zaman bitmeli?