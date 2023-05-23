Akdenizli öğrencilere Kapadokya sürprizi

Merkezde eğitim gören gençler, hazırlanan otobüslere binerek, öğretmenleri gözetiminde yerli ve yabancı turistlerin Türkiye’de en çok tercih ettiği tarihi ve turistik yerlerden biri olan Kapadokya gezisine uğurlandı. Gençlere yönelik sürpriz hakkında açıklama yapan Başkan M. Mustafa Gültak ise, “Etüt merkezimizde eğitim görüp üniversite sınavına hazırlanan, geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için, Kapadokya gezisi organize ettik. Gençlerimiz, bu geziyle hem Kapadokya’nın tarihi ve kültürel güzelliklerini keşfetme fırsatı buldular. Gençlerimiz için elimizden gelen her türlü imkanı kullanmaya, onlar için çalışmaya ve projeler üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.