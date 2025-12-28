Yeni Şafak
Alaçatı'da otel rezervasyonları yüzde 40'a ulaştı: Restoranların yarısı doldu

Alaçatı’da otel rezervasyonları yüzde 40’a ulaştı: Restoranların yarısı doldu

Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal, bölgedeki yılbaşı hazırlıkları ve rezervasyon taleplerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ünsal, Alaçatı’da şu an itibarıyla konaklama tesislerinde rezervasyon oranlarının yüzde 40, restoranlarda ise yüzde 50 seviyelerinde seyrettiğini belirtti.

Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal, yılbaşı dönemine ilişkin yaptığı değerlendirmede, bölgenin her yıl son dakika rezervasyonlarının etkili olduğu bir yapıya sahip olduğunu vurguladı. Mevcut ekonomik şartlar ve tüketici davranışlarındaki değişimlere dikkat çeken Ünsal, talebin önümüzdeki günlerde daha net şekilleneceğini ifade etti.


Geçmiş yıllardaki deneyimlerin yılbaşı haftasında talebin artabildiğini gösterdiğini belirten Ünsal, "Ancak bu artışın hızını ve seviyesini temkinli bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Açık olan tesislerimizin önemli bir kısmının makul doluluk oranlarına ulaşmasını bekliyoruz ancak kesin rakamlar için son haftayı görmek daha sağlıklı olacaktır" dedi.



RESTORANLARDA DOLULUK YÜZDE 50

Restoran sektöründeki son durumu da paylaşan Ünsal, "Restoranlar cephesinde şu anda ortalama doluluk oranı yaklaşık yüzde 50 seviyelerinde seyrediyor. Yılbaşı programlarının netleşmesiyle birlikte bir miktar hareketlilik beklenmekle birlikte, restoranların da süreci ihtiyatlı bir planlamayla yönetmesi gerektiğini düşünüyoruz. Genel olarak Alaçatı’da yılbaşı dönemine yönelik ilgi mevcut; ancak sektör olarak beklentilerimizi kontrollü ve gerçekçi bir çerçevede tutmayı önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.



