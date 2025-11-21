Turizme iklim rötuşu: "Nisan ve mayıs erken rezervasyona dahil edilmeli"

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz ise, 15. Resort Turizm Kongresi’nin ana destekçisi olduklarını belirterek, "İki yıl önce bu kongrede turizme özel ilave 1 milyar dolar kaynak ayırdığımızı duyurmuştuk. Bu kaynağın tamamının kullanıldığını memnuniyetle paylaşmak isterim. Son bir yılda turizmdeki nakit krediler sektörde yüzde 79 artarken, İş Bankası’nın artışı yüzde 127 olmuştur. Gayrinakdi kredilerde sektör yüzde 72 büyürken biz yüzde 182 büyüdük. Bu performansla turizmde pazar payımızı özel bankalar arasında yüzde 23’ün üzerine çıkardık. Bugün Antalya’da kullanılan her 5 ticari krediden 1’inin İş Bankası tarafından sağlanıyor olması bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır" diye konuştu.