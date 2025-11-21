Turizme iklim rötuşu: "Nisan ve mayıs erken rezervasyona dahil edilmeli"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine dikkat çekerek, turizmcileri yeni stratejiler geliştirmesi konusunda uyardı. "Ya ‘vah vah’ deyip geçeceğiz ya da duruma göre hareket etmeyi öğreneceğiz" diyen Ersoy, "Mevsim değişiyor. Sezon kasım sonuna uzuyor. Artık nisan, mayıs ayları da erken rezervasyona dahil edilmeli. Nisanda bir anda erken rezervasyonu kapatmayın" ifadelerini kullandı.
Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından 15'incisi düzenlenen Uluslararası Resort Turizm Kongresi dün Antalya'da gerçekleştirildi. Kongrenin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Antalya Valisi Hulusi Şahin, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Erkan Yağcı katıldı. Organizasyona bu yıl iklim değişikliği damgasını vurdu.
MEVSİM ETKİLERİNE KARŞI VERGİ İNDİRİMİNİ UZATTIK
Programın açılışında konuşan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine dikkat çekerek, turizmcileri yeni stratejiler geliştirmesi konusunda uyardı. Ersoy, "Ya ‘vah vah’ deyip geçeceğiz ya da duruma göre hareket etmeyi öğreneceğiz" dedi. Bakanlık olarak çalışma yaptıklarını anlatan Ersoy, "Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin destinasyonlara sağladığı kış sübvansiyonlarını yeniden başlatacağız. Vergi indirimi uygulamasını nisan ve mayıs aylarını kapsayacak şekilde uzattık. İç hat uçaklarında nisan ve mayıs ayında hizmet indirimlerini yüzde 10 olarak uyguladık. Bununla birlikte yüzde 5 fiyat indirimi de yapıldı" dedi.
Bakan Ersoy, şunları kaydetti: “Mevsim değişiyor. Sezon kasım sonuna uzuyor. Artık nisan, mayıs ayları da erken rezervasyona dahil edilmeli. Bu sene yapılan hataya düşmeyin. Nisanda bir anda erken rezervasyonu kapatmayın. Bayram gibi dönemler hariç oteller doluncaya kadar kampanyaların sürdürülmesi gerekiyor. Rakiplerimiz turizme yatırım yapıyor. Biz de oturup izleyecek değiliz, elimizden geleni yapacağız.”
TÜM ZAMANLARIN İLK ÜÇ ÇEYREK REKORU
Türkiye’de bu yılın 9 ayında 50 milyon ziyaretçi ağırladıklarını anımsatan Ersoy, “En önemlisi de gecelik yabancı turist harcamamız geçen yıla göre yüzde 9’luk artışla 116 dolar seviyesine çıktı. Bu sayede turizm gelirimiz yüzde 5,7 oranında artarak 50 milyar dolar seviyesini geride bıraktı. Bu gelir, tüm zamanların ilk üç çeyrek rekoru” ifadelerini kullandı. Ersoy, 2026’da ülke çapında 800 arkeolojik kazı yapılacağını söyledi.
1 milyar dolarlık kredi kullandırdık
- İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz ise, 15. Resort Turizm Kongresi’nin ana destekçisi olduklarını belirterek, "İki yıl önce bu kongrede turizme özel ilave 1 milyar dolar kaynak ayırdığımızı duyurmuştuk. Bu kaynağın tamamının kullanıldığını memnuniyetle paylaşmak isterim. Son bir yılda turizmdeki nakit krediler sektörde yüzde 79 artarken, İş Bankası’nın artışı yüzde 127 olmuştur. Gayrinakdi kredilerde sektör yüzde 72 büyürken biz yüzde 182 büyüdük. Bu performansla turizmde pazar payımızı özel bankalar arasında yüzde 23’ün üzerine çıkardık. Bugün Antalya’da kullanılan her 5 ticari krediden 1’inin İş Bankası tarafından sağlanıyor olması bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır" diye konuştu.