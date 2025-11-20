Türkiye'nin tek 'Samba'sı: Dünyada çok nadir bulunan araca 40 yıldır gözü gibi bakıyor

"Yenge satmıyor"





1966 model bu aracı 40 yıl önce alırken çok zorlandığını dile getiren Sönmez, şunları söyledi:





"40 yıl önce Hürriyet Mahallesi’nde gördük, çok bakımsızdı. Sahibini bulduk satmadı. Sürekli almayı istedik, görüştük ama bizi hep "yenge satmıyor" diye geri çevirdi. Bir gün karar verdik farklı yaklaşmak üzere plan yaptık. Yoksul gibi giyindik. 'Dağ köylerinden yumurta toplayıp şehirde satacağız, iş yapacağız ekmek parası için satın' dedik. Bu sefer yenge 'tamam, çocuk iş yapacak madem satalım' dedi. Bugünün parasıyla 55 bin liraya aldık ama çok bakımsızdı."