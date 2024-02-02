Alev Alatlı’yı kaybettik: Halkıyla dost bir aydındı

Türk düşünce hayatımızın ve edebiyatımızın hayatımızın önemli ismi Yazar Alev Alatlı, 79 yaşında vefat etti. Alatlı, bugün öğlen namazını müteakip, Eyüp Sultan Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Mihrişah Valide Sultan Türbe Haziresi’nde toprağa verilecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da cenaze törenine katılması bekleniyor. Alatlı’nın vefatı, ailesi ve sevenleri için büyük üzüntüye neden oldu.





“ÖZGÜRLÜK MADALYASI”NA LAYIK GÖRÜLDÜ

Türk toplumunu yazdığı romanlarla psikolojik, sosyolojik ve felsefi bir pencereden ele alan Alatlı, halkıyla barışık gerçek bir aydındı. Düşünce, edebiyat, siyaset bilimi, sosyoloji, felsefe, ekonomi gibi pek çok alanda konuşan, yazan ve eser üreten Alatlı, roman, inceleme ve çeviri alanlarında pek çok esere imza attı. TRT2 ekranlarında yaptığı programla düşünce dünyamızda yer aldı. Filistin davasının tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı 1986 yılında Tunus'ta sürgünde bulunan Yaser Arafat tarafından "Özgürlük Madalyası"yla onurlandırılmıştı.





ANADOLU’DAN TOKYO’YA

Asker bir ailenin çocuğu olarak 1944'te İzmir’de dünyaya gelen Alatlı, ilk ve ortaokulu çeşitli Anadolu şehirlerinde okuduktan sonra lise eğitimi için Japonya’ya gitti ve Tokyo’da Amerikan Koleji’nde liseyi bitirdi. ODTÜ Ekonomi bölümünde okuyan Alatlı, bu yıllarda evlenip bursla Amerika’ya gitti. Felsefe üzerine doktorasını tamamlayan Alatlı, Düşünce Tarihi ve İlahiyat üzerine de akademik çalışmalar yaptı. 1974 yılında Türkiye’ye dönerek İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde akademisyen olarak ve Devlet Planlama Teşkilatı’nda ekonomist olarak görev aldı. “Bizim English” adlı bir dergi çıkaran Alatlı, aynı dönem Türk Yazarlar Kooperatifi Başkan Yardımcılığı da yaptı.





GERİDE ESERLERİ KALDI

1984'ten itibaren yazmaya ağırlık verdi. Edward Said'in “Haberlerin Ağında İslam” ve “Filistin'in Sorunu” kitaplarını çeviren Alatlı, Türk toplumunun şiddetle ilişkisini “Yaseminler Tüter mi, Hâlâ?” adlı romanında ele aldı. Türkiye’nin farklı sosyo kültürel kesimlerini ele alan “Or’da Kimse Var mı?” romanları ise büyük ilgi gördü. Bilimi temel alan “Schrödinger’in Kedisi” adlı kurgu romanında 2035 yılının Türkiye’sini anlattı.

Ödüllerle dolu bir hayat

Yaşamı boyunca birçok ödüle değer görülen usta yazar, 1985'te okurlarıyla buluşan “Yaseminler Tüter mi Hâlâ?” eseriyle, 1987'de Türkiye Yazarlar Birliği'nin “Yılın En İyi Romanı” ödülünü kazandı. 2006'da Rusya'da Mihail Aleksandroviç Şolohov 100. Yıl Edebiyat Ödülü'nü, 2014'te edebiyat alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nü aldı. 2017'de 3. Kültür Şurası’ndaki sonuç bildirgesi Alatlı’nın “Dünyanın İyiliği için Türkiye” mottosuyla açıklanmış ve Türkiye’nin dünya siyasetindeki mottosu da bu çıkış olmuştu. Alatlı, 2018'de Tayyip Erdoğan tarafından Kültür Sanat Politikaları Kurulu'na üye seçildi.

Yaşamak için yazmak zorundaydı

Alev Alatlı son röportajında, her meslek için emek vermenin çok önemli olduğunu dikkat çekerek şunları söylemişti: “Bazıları belki biraz daha fazla ama mutlaka emek istiyor. Benim özelimde ille de anlatmak istediğim bir şeyler vardı. Paylaşmak istediğim bir dünya görüşüm vardı, anlatamazsam ölecektim sanki! Yaşamak için yazmak zorundaydım. Yazar olmak önce dava gerektiriyor. İkincisi disiplin. Masadan kalkmadan çalakalem 15 sayfa yazabildiğiniz gün sizde yazar kumaşı var demektir.”

Fikirleriyle aramızda yaşayacak

Yazar Alatlı’nın vefatıyla ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da açıklama yaptı. Bursa’daki programında konuşan Erdoğan, “Vefatını derin bir teessürle öğrendiğimiz Alev Alatlı Hocamıza Allah’tan rahmet diliyorum. Ülkemizin son dönemde yetiştirdiği en önemli münevverlerden, tarihten bugüne ve geleceğe tespitle beraber teklif de üreten, perspektifler sunabilen, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Alev Alatlı Hocamız, eserleri ve fikirleriyle aramızda yaşamaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Daima haktan yanaydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Alatlı için “Bu toprakların yetiştirdiği en kıymetli münevverlerden, daima hak ve hakikatten taraf duruşuyla gönlümüzde ve hafızamızda müstesna bir yere sahip Alev Alatlı'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Geride unutulmaz eserler ve aydınlık bir iz bıraktı” dedi.

Dilimize güç kattı

Siyasiler hayatını kaybeden yazar Alev Alatlı için başsağlığı mesajı yayınladı.

* Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Zor zamanlarındaki cesaretini, haktan ve mazlumdan yana duruşunu hiçbir zaman unutmayacağız. Alev Alatlı, fikirleri ile hepimize ilham kaynağı olmuş, dilimize güç katmış, Türkiye ve dünya okumaları ile zihinlerimizi ve gönüllerimizi zenginleştirmiştir. 'Aslolan helalleşmek olmalıdır' demişti.

YOL GÖSTERMEYİ SÜRDÜRECEK

* TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Türk düşünce dünyasının cesur ve sağduyulu bilgelerinden Alev Alatlı hanımefendiye Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve yakınlarına sabır diliyorum.

* Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kendisini ziyarete gittiğimde, 'Bu toprakları daha çok sevdirmeliyiz' demişti. Bu sözünü aydınlarımıza, yöneticilere, ülkemizin bugününe, yarınlarına etki etme gücüne sahip herkese yönelik bir vasiyet olarak anlamıştım. Alev Alatlı, fikir ve sanat hayatımızın büyük isimlerindendi.

* Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Bizim için büyük bir şans, büyük bir ayrıcalıktı Alev Alatlı. Türkiye deyince yüreği titreyen, yerli bir münevverdi. Onunla aynı çağda yaşamış olmak büyük bir onur, gurur. Eserleriyle bize yol göstermeye devam edecek.

* Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Düşünce dünyamızın önemli isimlerinden Alev Alatlı'nın ışığı sönmeyecek, ardında bıraktığı eserleriyle insanımıza yol göstermeyi sürdürecektir.

ÇOK ÖNEMLİ İZLER BIRAKTI

* Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, yazar ve eğitimci Alev Alatlı, entelektüel birikimi, bu topraklara olan sevgisi, medeniyet değerlerimize olan inancıyla fikir ve sanat hayatımızda çok önemli izler bıraktı.

* İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Türk edebiyatı büyük bir değerini daha yitirdi.

Emîn, mekîn ve metîn olun

Alev Alatlı'nın vefatının ardından sosyal medya hesabından "Nasihatimdir, vasiyetimdir" başlığını içeren paylaşım yapıldı. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: “Siz istihkâmlarınızı güçlendirin, zor zamanları fırsata çevirin. Benim yaşıma geldiğinizde, benim hiç olamadığım kadar hakîm, fehîm, müstakîm, emîn, mekîn ve metîn olun. Aziz ülkemize gelince, ille de bir şeye benzetecekseniz, her budağından sürgün atan salkım saçak bir böğürtlen çalısına benzeteceksiniz Türkiye’yi. Unutmayın ki düz akılla anlaşılmaz, pergele, cetvele gelmez, kendisine has bir kimliği vardır, Türkiye’nin. Batmaz. Batarsa, okyanuslar taşar."







