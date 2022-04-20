Hayat Alişan sosyal medyadan kendisini linç edenlere böyle yanıt verdi Yazıklar olsun bana vah vah
AKTÜEL

Alişan sosyal medyadan kendisini linç edenlere böyle yanıt verdi: Yazıklar olsun bana vah vah

Alişan sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla tepkilerin hedefi haline geldi. 2.6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından oğlu Burak'ın televizyon karşısında masaj yapılırken görüntüsünü yayınlayan ünlü şarkıcı, gülücük emojisiyle birlikte "Survivor’ı masaj yaptırmadan izleyemez" notunu düştü. Bu paylaşımı üzerinde sosyal medyadan tepki alan şarkıcı "TV programları yapan birisi olarak 300 TL ödeyip masaj yaptırmam ne garip değil mi? Ne kadar lüks değil mi? Vah vah vah... Alişan oğluna masaj yaptırmış, yazıklar olsun bana nasıl böyle bir şey yaptım..." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Alişan kimdir? Alişan kaç yaşında nereli? Alişan neden gündem oldu? Alişan Buse Varol boşandı mı? Alişanın oğlu kim?
Alişan

Alişan ile Buse Varol, geçtiğimiz şubat ayında evliliklerinde kriz yaşadıkları ve boşanacakları haberleriyle uzun süre gündeme gelmişti.

2019 doğumlu Burak adında bir oğlu ve 2021 doğumlu Eliz adında bir kızı olan 45 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla tepkilerin hedefi haline geldi.

Oğlunun masaj fotoğafı tepki çekti

2.6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından oğlu Burak'ın televizyon karşısında masaj yapılırken görüntüsünü yayınlayan ünlü şarkıcı, gülücük emojisiyle birlikte "Survivor’ı masaj yaptırmadan izleyemez" notunu düştü.

"Yazıklar olsun bana"

Ünlü şarkıcı Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Oğluma sadece ısrar etti diye, yapıyor gibi gösterip bir fotoğrafını çekip hikayeme attım... Maşallah, Afrika'daki çocuklardan tutun da, Ukrayna'daki çocuklara, oradan da ülkemizdeki sorunlara kadar gitmiş yazdıklarınız... Beddualara, küfürler, hakaretler de cabası... 26 yıldır çalışıp yüzlerce bölüm dizi çeken, binlerce konser veren, tv programları yapan birisi olarak 300 TL ödeyip masaj yaptırmam ne garip değil mi? Ne kadar lüks değil mi? Vah vah vah... Alişan oğluna masaj yaptırmış, yazıklar olsun bana nasıl böyle bir şey yaptım..." ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kar paylaşımı yürek burktu
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Alişan'ın kar paylaşımı herkesi üzdü. Koronavirüs sebebiyle kardeşini kaybeden Alişan paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.<br><br>
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Ünlü şarkıcı Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs (kovid-19) sebebiyle kaybetmişti. Selçuk Tektaş, yakalandığı kovid-19'u atlatamamış ve 41 yaşında yaşamını yitirmişti. Alişan kar yağarken çekilen bir kareyi paylaşarak şunları yazdı:<br><br>
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\"Eskiden çok severdim. Ama şimdi sen o toprağın altında yatarken, düşen her kar tanesi beni kahrediyor. Sensiz alışmak istemiyorum ne kışa ne yaza...\"<br><br>
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EVLATLARIM, YEĞENLERİM VE AİLEM OLMASAYDI HER ŞEYİ BIRAKIP GİDERDİM<br><br>Kardeşinin vefatından sonra ilk kez Günaydın'a konuşan ünlü sanatçı Alişan, içinden geçtiği zor günleri \"Evli olmasaydım, ailem olmasaydı böyle bir kayıpta her şeyi bırakıp gitmiştim. Beni hayatta tutan evlatlarım ve yeğenlerim\" sözleriyle anlattı.
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Ünlü şarkıcı Alişan'ın kar paylaşımı yürek burktu
Ünlü şarkıcı Alişan, altı ay önce biricik kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybetmişti. Büyük bir acı yaşayan Alişan, evlatları ve yeğenleri için ayakta kalmaya çalıştı. Alişan'dan duygusal bir paylaşım geldi. Kardeşini geçtiğimiz yıl kaybeden Alişan bahçesinden bir kar fotoğrafı paylaşıp "Şimdi sen o toprağın altında yatarken üzerine düşen her bir kar tanesi beni kahrediyor" dedi.


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