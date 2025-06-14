Altı bin çocuk LGS öncesi eğitim yılına renkli bir veda etti

Türkiye genelinde 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen yarışma, çocukların hayal gücünü teknolojiyle buluşturmalarını ve yazılı anlatım becerilerini geliştirmelerini hedefledi.

Ödül töreninde coşku, renk ve eğlence bir aradaydı

Vialand Tema Park’ta düzenlenen törende çocukları sabah saatlerinde sevilen çizgi film karakterleri Rafadan Tayfa ekibi karşıladı. Karakterlerle birlikte sahnede eğlenen çocuklar, ardından bilim, sanat ve eğitim dünyasından sürpriz konuklarla buluştu. Güne damga vuran ödül töreninde sahneye çıkan öğrenciler hem yazdıkları hikâyelerin karşılığını aldı hem de unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Etkinliğe İstanbul Valisi Davut Gül, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Astronot Tuva Cihangir Atasever, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Albayrak, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü katıldı. Protokol üyeleri sahnede yaptıkları konuşmalarda çocukları tebrik etti ve ödüllerini takdim etti.

Yarışma Kazananları Açıklandı:

Yarışmada dereceye giren öğrenciler ve eserleri şöyle:

Birinci: Elif Beyza Arlı – “Umay” (Hatay / Dörtyol)

İkinci: Ahmet Buğra Karaman – “Yıldızlardan Daha Yakın” (Zonguldak / Alaplı)

Üçüncü: Kayra Suna – “Ben” (İzmir / Bornova)

Jüri Özel Ödülleri:

Etkileyici Karakter Gelişimi Ödülü: Ayşe Beril Kirazlı – “Çebi” (Konya / Meram)

Dil ve Anlatım Ödülü: Safine Uyar – “Soğuk Ekrandaki Ses” (Şırnak / Merkez) — ödülü öğretmeni Bekir Şimşek teslim aldı.

Özgünlük Ödülü: Öyküm İkra Taner – “Feza ve Baba Robot” (Ankara / Altındağ)

LGS öncesi moral ve ilham kaynağı

LGS sınavının hemen öncesinde gerçekleştirilen bu anlamlı buluşma, öğrencilere hem motivasyon hem de unutulmaz anılar sundu. Bilimsel hayallerle yazılmış öyküler, ödül töreninin sahnesinde umutla yankılandı. Gün boyu süren etkinlikte çocuklar, Vialand’ın tüm eğlence alanlarından ücretsiz olarak yararlandı.

Hayal gücüyle teknolojiye dokunan kalemler

“Arkadaşım Robot” yarışması, çocukların robotik ve yapay zekâya olan ilgilerini yazılı ifade becerileriyle birleştirmelerini teşvik etti. Öğrenciler, özgün karakterler oluşturarak teknolojiyi hikâyeye dönüştürdü; kurgu, anlatım gücü ve dil becerileriyle jüriyi etkiledi. Katılımcıların hikâyelerinde, insanlarla duygusal bağ kuran robotlar, geleceğin şehirleri ve teknolojik dönüşümün toplumsal etkileri gibi yaratıcı temalar öne çıktı. Yarışma, çocukların teknolojiye dair bakış açılarını edebiyatla harmanlayarak ortaya koymaları açısından büyük takdir topladı.



