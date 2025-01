Altın gibi tohum: Kekik

Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde yüksek lisans öğrencisi Veysel Sonay ve doktora öğrencisi Maruf Balos, Elazığ’ın Karakoçan ilçesi Sarıcan beldesinde gerçekleştirdikleri araştırmalar sonucunda güz çiğdeminin yeni türü literatüre kazandırıldı. 1900 metre yükseklikte yetişen ve genellikle ekim aylarında çiçek açan bu endemik bitkinin keşfedilmesiyle Türkiye’deki çiğdem türleri sayısı 47’ye çıktı. Türkiye’nin her ilinde böyle değerli bitkiler bulunduğunu belirten Prof. Dr. Hasan Akan öğrencilerinin kendi illerinde bu anlamlı çalışmaları gerçekleştirmelerinin son derece kıymetli olduğunu dile getirdi. Yeni konsept Antalya ikinci defa Arıcılık ve Arı Ürünleri Fuarı’na 6-9 Şubat’ta evsahipliği yapacak. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğinin destekleyeceği ve Antalya Arı Yetiştiricileri Birliğinin organize edeceği fuar, sektörü Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’nde bir araya getirecek. Bu yıl farklı bir konseptteki fuar sadece arıcılar olmayacak, tüketiciler için arı ürünleri, apiterapi ürünleri stantları oluşturulacak. Ayrıca arıcıları bilgilendirmek için paneller düzenlenecek. Birlikler de bal stantları açacak, Yenilikler, yeni ürünler, arıcılığa dair her şeyin yer alacağı bir fuar olacak. Fuara alanında uzman 4 profesör katılacak. 2 gün boyunca arıcılarımızın kafalarından geçen soruları sorup cevabını alabileceği eğitim çalışmaları olacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yemek kartlarında prim ödemesini kaldırarak işverenin elini rahatlattı. Düzenleme ile yemek ödenekleri için çalışan lehine artırılmasının önü açıldı. 2024/17 sayılı genelgeyle yemek kartları, kullanım alanları değişmeden SGK priminden yüzde 100 muaf hale geldi. Bu kararla yemek kartlarından herhangi bir limite tabi olmadan prim alınmayacak, sadece nakit yardımlar ve nakit gibi her yerde geçen kartlarla yapılan yemek yardımlarında 2025 yılında 158 liraya kadar istisna uygulanabilecek. Restoran, pastane, büfe, market, kafe ve benzeri noktaların kullanımında herhangi bir sınırlama olmayacak.

Eksim Holding bünyesinde faaliyet gösteren Aslı kafefırın konseptiyle yenilendi. Duyurulan yeni kampanyalar çevre dostu bir yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Öğrencilere “Salı Kampanyaları” ile her salı seçili kahvelerde yüzde 50 indirim sağlanırken, “Akşam İndirimi” ile misafirlerine her akşam saat 18.00’den itibaren sütlü tatlı ve pastaların yanına kahve hediye ediliyor. Ayrıca 5 kahve alan misafirlerine 6’ncısı ücretsiz veriliyor. Termosuyla gelen misafirlerine de kahvede yüzde 50 indirim sunuluyor. Ayrıca özel formüle edilen çay ve kahve karışımı ve farklı aromaları olan “estereasso” ile kahve deneyimine yeni boyut katılıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının her yıl ücretsiz olarak düzenlediği Gençlik Kampları yeni yılda 43 Gençlik Kampı’nda 5072 gencin katılımıyla faaliyetine başladı. Bu yıl ilk defa 5 gençlik kampında başlatılan ve ülke genelindeki 43 gençlik kampında yaygınlaştırılacak olan ‘Temel Yaşam Becerileri Atölyeleri’ gençlerin günlük hayatta beceri kazanmasını amaçlıyor.

Malatya’nın “Arapgir kızartması” coğrafi işaret tescil belgesi aldı. Arapgir Belediyesi öncülüğünde başlatılan tescil süreci tamamlanarak Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verildi. Yörenin geleneksel lezzetleri arasında yer alan bu et yemeği düğünlerde ikram edilen özel bir yemektir. Malatya mutfağında özel bir yere sahip olan Arapgir birbirinden farklı birçok lezzete evsahipliği yapıyor. Koyun, kuzu ya da keçinin bel ve boyun kısmından elde edilen kemikli etin sade veya soslu olarak eritilmiş tereyağında hafif ateşte tüm yüzeyi kızartılarak yapılır. Bu özel yemeğin hazırlanmasında iki farklı yöntem vardır. İlk yöntemde et sade olarak hazırlanıp tereyağı ile harmonize edilir ve sosu eklenir. İkinci yöntemde ise et soslu olarak hazırlanıp tereyağı ile harmonize edilir. Etler derin bir tencerede eritilen tereyağında kaşık yardımıyla çevrilerek aroma ve sıcaklık kazanır. Kısık ateşte etin rengi yavaşça değişir ve eriyen tereyağı, etin aromasıyla birleşir. Bu yemeğin özelliği, kemikli etlerin eritilmiş tereyağında çevrilerek tüm yüzeyinin kızartılması ve iki farklı usulle pişirilmesidir.