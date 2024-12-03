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Ameliyatını Türkiye'de oldu: ABD Başkonsolosu'ndan Türk sağlık sistemine övgüler

Ameliyatını Türkiye'de oldu: ABD Başkonsolosu'ndan Türk sağlık sistemine övgüler

Nisa Nur Çavuşoğlu
16:303/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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ABD Başkonsolosu'ndan Türk sağlık sistemine övgüler
ABD Başkonsolosu'ndan Türk sağlık sistemine övgüler

Gençlik yıllarında skolyoz tedavisi gören ve omurgasının düzeltilmesi için çok sayıda ameliyat geçiren ABD İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh son ameliyatını Türkiye'de oldu. 13 saatlik ameliyatı başarıyla tamamlanana ABD İstanbul Başkonsolosu Eadeh, Türk sağlık sisteminden övgüyle bahsetti.

Omurganın sağa ya da sola doğru eğriliği sonucu oluşan omurga eğriliği olarak tanımlanan skolyoz hastalığının tedavisi için sağlık altyapısındaki güçlü yatırımlar sebebiyle Türkiye, tercih edilen ülkelerin başında geliyor. Son yıllarda Türkiye'de tıptaki hızlı teknolojik ilerlemeler, başarılı operasyonlar ve doktorların tecrübeleri tercihlerin Türkiye'den yana olmasına sebep oluyor. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, İstanbul'a sağlık turizmi kapsamında 10 ayda 399 bin turistin geldiğini açıkladı.

"Mükemmel sağlık hizmeti için minnettarım"

Gençlik yıllarında skolyoz tedavisi gören ve omurgasının düzeltilmesi için çok sayıda ameliyat geçiren ABD İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh de son ameliyatını Türkiye'de oldu. Omurgasındaki ileri derece eğrilik sebebiyle yürümede zorlanan Eadeh, geçirdiği 13 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla X hesabında paylaşım yapan ABD İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh, omurgasına 32 vida, 4 çubuk takılan ameliyata dair tecrübelerini aktarırken Türk hekimlerine ve sağlık sisteminden övgüyle bahsetti.

Başkonsolos skolyoz tedavisi görenlere ve eğriliğin ilerlememesi için çelik yelek ile yoluna devam edenlere "Ameliyattan, korsemi geçtiğim yolların ve azmimin bir sembolü olarak gururla taşıyarak her zamankinden de güçlü çıktım. Artık saklamayacağım. Benzer zorluklarla mücadele edenlerin bilmesini isterim yalnız değilsiniz" sözleriyle destek verdi.

Uzmanlar skolyoza karşı uyarıyor

Uzmanlar uzun saatler masa başında çalışmak, hareketsiz yaşam tarzı ve yanlış duruş alışkanlıklarının omurga problemlerini artırdığına dikkat çekiyor. Anadolu Ajansı'na konuşan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Kaya, "Eğer çocuğunuzda omuz veya bel asimetrisi, omuzlarda içe dönüklük varsa, yürürken gövde ve bacaklar arasında bir uyum vardır, bu uyumun bozulduğunu görüyorsanız, çocuğunuz öne eğildiğinde sırtında veya bel bölgesinde bir çıkıntı olduğunu görüyorsanız o zaman bir doktora başvurun. Panik yapmayalım, yönetilebilen bir süreç ve fazla arama motoru kullanmayalım." ifadeleriyle ebeveynleri uyardı.



#skolyoz
#ABD Başkonsolosu
#Julie Eadeh

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