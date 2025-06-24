Analitik düşünen kazanacak

YKS’nin her iki oturumunda da bilgiye dayalı sorularla birlikte yorumlama, analiz ve sentez yeteneklerinin ön planda tutulduğu, sınavın müfredatla örtüşen bir yapıda hazırlandığı ortak görüş olarak paylaşıldı. Uzmanlara göre zaman yönetimini iyi yapan, kavramlar arası ilişki kurabilen ve analitik düşünebilen öğrenciler başarılı olacak.

TYT kapsamında Türkçe testinde önceki yıllardaki anlam odaklı eğilimin sürdürüldüğü belirtildi. Sosyal Bilimler alanında da, tarih, coğrafya ve felsefe sorularının yorumlama ve kavrama becerilerini ölçmeye odaklandığı gözlemlendi.

MATEMATİK BELİRLEYİCİ

Her iki sınavda da matematik testinin belirleyici olduğu değerlendirildi.Özellikle problem sorularında çok yönlü düşünme, dikkatli okuma ve analitik çözümleme becerileri ön plana çıktı. Soruların sadece doğrudan bilgiyi değil, birden fazla kazanımı birleştirme yetisini de ölçtüğü aktarıldı.

NEDEN-SONUÇ İLİŞKİSİ

AYT edebiyat testinde, divan şiiri ve şiir bilgisi beyitler üzerinden söz sanatlarıyla, halk edebiyatı dörtlükler üzerinden biçim ve içerik analizleriyle öne çıktı. Tarih testinde kavramsal bağlam, neden-sonuç ilişkisi ve kronolojiye, ayrıca “Ziggurat”, “Kızıl Elma” gibi kavramlarla bağlam kurmaya odaklanıldı. Coğrafya'da harita okuryazarlığı ve güncel çevresel konular ön plandaydı. Fen Bilimleri'nde fizik, kimya ve biyoloji soruları orta ve orta-zor seviyedeydi. Fizik soruları analiz ve yorum gücünü, kimya soruları temel kavramların yorumlanmasını biyoloji soruları ise grafik yorumlama, deneysel akıl yürütme ve görsel okuma becerilerini ölçtü.











