Hayat Anne şefkati
AKTÜEL

Anne şefkati

Aile Bakanlığı’nın engellilere hizmet veren Gündüz Yaşam Merkezleri, ailelere tüm hizmetleri ücretsiz sunuyor. Engelli bireylere sportif faaliyetler, müzik, resim, tiyatro, halk oyunları eğitimleri, uzmanların anne şefkatiyle veriliyor. Yusuf Tunç, yüzde 98 engelli kızı Ayşe Seda’nın merkezle tanıştıktan sonra hayatının kolaylaştığını söyledi.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Yusuf Tunç ve kızı Ayşe Seda
Yusuf Tunç ve kızı Ayşe Seda

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca engellilerin ihtiyaç duyduğu bakım hizmetlerinin karşılanması amacıyla kurulan Gündüz Yaşam Merkezleri, ailelerden tam not aldı. Yüzde 98 zihinsel engelli kızı Ayşe Seda’yı İstanbul’da Gündüz Yaşam Merkezi’ne gönderen Yusuf Tunç memnuniyetini Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’a yazdığı mektupta anlattı. Tunç, merkezde engellilerin ancak bir annenin bakacağı kadar iyi bakıldığını yazdı.

GÜZEL SANATLAR İLE İLGİLENİYOR

Kızı Ayşe Seda’nın yeni uygulamaya konulan Gündüz Bakım Evi’nde iyi şartlarda bakıldığını dile getiren Tunç, Bakan Selçuk’a teşekkür etti ve bu evlerin sayısının arttırılmasını istedi. Mektubunda, kızıyla yalnız yaşadığını anlatan Yusuf Tunç, “Ayşe Seda hafta içi kurumda hem fizik tedavi görüyor hem de açıköğretimde okuluna devam ediyor. Daha önce hiç okula gitmemişti. Güzel sanatlar ile ilgileniyor. Kızımın sosyal faaliyeti arttı, konsere gidiyor, davetlere gidiyor. Hatta benden daha çok sosyal faaliyeti var. Bu benim için çok önemli” ifadelerini kullandı. Gündüz Bakım Merkezleri konusunda, “Orada yatılı kalan çocuklara öyle bakılıyor ki, bir anne ancak o kadar bakabilir” diyen Tunç, Bakan Selçuk’tan engelli çocuklar için gündüz bakım merkezlerinin arttırılması ve ailelerin bu konuda daha fazla bilgilendirilmesini istedi. Tunç, “Benim hayatım ve kızımın hayatı kolaylaştı. Allah devletime zeval vermesin” dedi.

  • Etkinlik dolu
  • Gündüz Yaşam Merkezleri’ndeki tüm hizmetler engelli bireylere ve ailelerine ücretsiz olarak veriliyor. Merkezin imkanları doğrultusunda Bakanlığa ait servislerle ulaşımları sağlanıyor. Merkezde engelliler engel gruplarına, cinsiyetlerine ve yaş gruplarına göre oluşturulmuş olan etkinlik salonlarında, çeşitli aktivitelerle günlük yaşam programları uygulanıyor. Merkezlerde engelli bireylerin öz bakım becerisi ve akademik becerilerinin geliştirilmesi faaliyetleri yanında, el becerilerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler, sportif faaliyetler, müzik, resim, tiyatro, halk oyunları ile sosyalleşmeleri amacıyla gezi, piknik, alışveriş gibi pek çok etkinlik yürütülüyor. Engelli bireye sahip ailelerin ve özellikle engelli annelerinin rahatlatılmasını da amaçlayan bu merkezlerde engelli ailelerine ayrıca rehberlik ve danışma hizmeti de sunuluyor. Kasım 2018 itibarıyla ülke genelinde 68 Gündüz Yaşam Merkezi hizmete açıldı.

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