Annesinin helalliğini 300 liraya satın alan şehit Zekeriya Zencirli: 50 bin şehit verir 50 gram toprak vermeyiz

Tabuta Sığmayanlar'ın bu akşam yayımlanan 130. bölümünde Kuzey Irak'ta teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli'nin aziz hatırası yâd edildi.

"İÇİMDE BİR ACI VAR GİTME"

Videoda oğlu hakkında konuşan anne Leyla Çelik, şehit Zekeriya Zencirli'nin şehadetinden 10 gün önce izne geldiğini ve izinden döneceği gün kendisine engel olmaya çalıştığını belirterek, " 'Gel oğlum gitme, içimde bir acı var' dedim. Elimi tuttu kalbinin üstüne koydu, 'Anne ben gitmeyeyim, başkasının çocuğu gitmesin kim gitsin? Gerekirse elli bin şehit verir, elli gram toprak vermeyiz. Gideceğim' dedi" ifadelerini kullandı.

Kamuran Zencirli, şehit olan kardeşinin hiç kendisi için yaşamadığını vurgulayarak şunları anlattı:

"BEN ANNEMİN HELALLİĞİNİ 300 LİRAYA SATIN ALDIM"

"Kendisi sürekli operasyonda olduğu için maaşı dışında ayrıca görev parası da alıyor. Yaklaşık 10-11 bin lira gibi bir maaş alıyor. Bu parayla çocuk okutuyor, yardıma muhtaçlara yardım ediyor, şehir ve gazi arkadaşlarının ailelerine yardım ediyor, bizlere yardım ediyor. Buraya en son izne geldiğinde çok perişan beyaz bir ayakkabısı vardı, koptu kopacak altı. Krem rengi bir pantolonu vardı ona zikzak attıracaktı. Annem de çok kızdı, 'Oğlum kendine bir parça eşya almazsan sana hakkımı helal etmem' dedi. Annemin helalliğini alabilmek için gitmiş kendine 300 liraya ayakkabı, pantolon, gömlek almış. Tugay'a gidince de o şekilde komutanı şaşırmış öyle yeni elbiselerle görünce, 'Hayırdır bir yerde gömü falan mı buldun oğlum' diye sormuş, Zekeriya da 'Komutanım ben anamdan helalliği 300 liraya satın aldım, kendimi kurtardın, varın gidi siz düşünün' demiş."