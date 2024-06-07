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Apple’a rekabet soruşturması

ABD’li teknoloji devi Apple’a Rekabet Kurulu tarafından soruşturma açıldı. Apple’ın uygulama mağazasındaki alımlarda, geliştiricileri, kendi ödeme sistemini kullanmak zorunda bıraktığı ve bu işlemlerden yüzde 30 oranında komisyon geliri elde ettiği tespit edildi.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 7/06/2024 Cuma
Güncelleme: 02:33 - 7/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Rekabet Kurulu, Apple’ın uygulama mağazası olan App Store’da alternatif ödeme sistemlerini kullandırmamasına ve mobil uygulama geliştiricilere yönlendirme karşıtı hükümler uygulamasına yönelik davranışları nedeniyle teknoloji devine soruşturma açtı. Apple'ın yer alan ve uygulama geliştiricilerin kullandığı ödeme sistemlerinde kısıtlamalar getirildiği şüphesiyle açılan soruşturma tüketicilerin, alternatif ödeme kanallarının varlığından ve uygulama içindeki fiyatı dayatması nedeniyle derinleştirildi.

YÜZDE 30 KOMİSYON

Apple’ın kendi ödeme sistemini zorunlu tutarak uygulama geliştiricilerin seçim özgürlüğünü ortadan kaldırıp kaldırmadığı ve diğer ödeme sistemlerinin Apple ekosistemine girişini engelleyip engellemediği de bu soruşturma kapsamında izlenecek. Geliştiriciler için uygulama içindeki satın alımlarda Apple’ın kendi ödeme sisteminin zorunlu tutulması ile satış işlemlerinden yüzde 30 oranında komisyon geliri elde edildiği de tespit edildi.




#Apple
#Rekabet Kurulu
#Soruşturma
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