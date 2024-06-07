Apple’a rekabet soruşturması

iPhone 16 serisinin rakabeti kızıştıracak yenilikleri hakkında bilgiler geliyor. Apple son yeniliği iPhone 16 Pro ile iPhone 16 Pro Max modellerinin boyutları kesinleşti. Modeller, dünyanın en ince çerçeveli akıllı telefonları olarak tarihe geçecekler. Ice Unıverse tarafından gelen rapora göre Apple’ın yakında piyasaya sürmesi beklenen iPhone 16 Pro modeli şimdiye kadarki en ince ekran çerçevelerine sahip telefon olacak. Peki, iPhone 16 serisi ne zaman satışa çıkacak? iPhone 16 Pro ile iPhone 16 Pro Max Türkiye fiyatı ne kadar olacak? iPhone 16 özellikleri neler? İşte ayrıntılar...