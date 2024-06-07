Apple’a rekabet soruşturması

Rekabet Kurulu, Apple’ın uygulama mağazası olan App Store’da alternatif ödeme sistemlerini kullandırmamasına ve mobil uygulama geliştiricilere yönlendirme karşıtı hükümler uygulamasına yönelik davranışları nedeniyle teknoloji devine soruşturma açtı. Apple'ın yer alan ve uygulama geliştiricilerin kullandığı ödeme sistemlerinde kısıtlamalar getirildiği şüphesiyle açılan soruşturma tüketicilerin, alternatif ödeme kanallarının varlığından ve uygulama içindeki fiyatı dayatması nedeniyle derinleştirildi.
YÜZDE 30 KOMİSYON
Apple’ın kendi ödeme sistemini zorunlu tutarak uygulama geliştiricilerin seçim özgürlüğünü ortadan kaldırıp kaldırmadığı ve diğer ödeme sistemlerinin Apple ekosistemine girişini engelleyip engellemediği de bu soruşturma kapsamında izlenecek. Geliştiriciler için uygulama içindeki satın alımlarda Apple’ın kendi ödeme sisteminin zorunlu tutulması ile satış işlemlerinden yüzde 30 oranında komisyon geliri elde edildiği de tespit edildi.