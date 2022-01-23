Hayat Ara Gülerin kadrajından Muhtelif İstanbul
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Ara Güler’in kadrajından Muhtelif İstanbul

Kartpostallık kar temalı İstanbul fotoğrafları çektiğimiz şu günlerde, İstanbul göz kamaştırmaya devam ediyor. Hiç süphesiz hala en güzel İstanbul fotoğrafları da Türkiye’de yaratıcı fotoğrafçılığın uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcisi olan Ara Güler’in fotoğrafları. Güler’in kadrajından İstanbul’u izleyebileceğimiz “Muhtelif İstanbul” sergisi de kapılarını sanatsever ziyaretçilerine açtı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Ara Güler’in kadrajından Muhtelif İstanbul​
Ara Güler

Ara Güler Müzesi’nde 2022 yılının ilk sergisi “Muhtelif İstanbul” kapılarını sanatseverlere açtı. Adını Ara Güler’in arşivinde çeşitli konular için kullandığı “Muhtelif” temasından alan sergi, İstanbul’un gözü olarak anılan Ara Güler’in kadrajından fotoğraflarla ziyaretçileri İstanbul yolculuğuna çıkarıyor.

Konsept ve tasarımı Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi’ne ait olan “Muhtelif İstanbul” sergisinde, Ara Güler’in 58 farklı siyah beyaz İstanbul fotoğrafı, İstanbul slayt kutuları, Güler Apartmanı’ndan arşiv kutuları, Leica fotoğraf makinası ile 1950 ve 1960’lı yıllara ait kontak baskı örnekleri yer alıyor.

Sergide ayrıca, Ara Güler’in hikâyelerini yazdığı daktilo, lise yıllarında kaleme aldığı hikâyelerden oluşan defteri ve bu hikâyelerden biri olan” İstanbul’da Sabah” da sergileniyor. Ayrıca bu hikâyenin yayımlandığı 1946 tarihli Haber gazetesi kupürü de sergide görülebilir.

GERÇEK BİR İSTANBUL ÇOCUĞU

Sergide Samih Rifat’ın 1994 yılında Ara Güler’in “Bitmeyen Röportaj: İstanbul” başlıklı sergisinin kataloğu için yazdığı önsöz; bu serginin kataloğu, katalog maketi ve broşürü de yer alıyor. Rifat’in kaleme aldığı ön sözde Ara Güler’in İstanbul için önemini şu şekilde dile getiriyor.

“Kendinin de sık sık kullandığı bir deyimle gerçek bir ‘İstanbul çocuğudur Ara Güler. Kendini her zaman “foto muhabiri” sözleriyle tanıtan ve “sanatçı” nitelemesinden pek hoşlanmayan bu alçak gönüllü adamın, “röportaj” sözcüğüyle, sıradan belgelemenin çok ötesinde bir şeyler kastettiğini de sırası gelmişken söyleyelim. Ve iş İstanbul’u fotoğraflamaya gelince, bu denli gözü pek kaygılar taşıyan ve bunca uzakları hedefleyen bu görüntü ustasının elinde İstanbul, İstanbulluluğunu takınır, şaşırtıcı imgeler, çarpıcı öyküler, büyüleyici biçim,içerik, ilişki istifleriyle çıkar karşımıza. Özgün, görkemli, benzersiz. Ara Güler’in İstanbul’udur o artık!”

İyi ki doğdun Ara Güler
HAYAT
İyi ki doğdun Ara Güler

Ara Güler’in objektifinden İstanbul
FOTOĞRAF 13
Title
Eminönü, 1958
Title
Galata Köprüsü, 1956
Title
Sarıyer, 1962
Title
İstiklal Caddesi, 1950'ler
Title
Eyüp, 1965
Title
Haliç, 1957
Title
Şehzadebaşı, 1958
Title
Eminönü,1960
Title
Galata Köprüsü, 1960'lar
Title
Tahtakale, 1956
Title
Zeyrek, 1959
Title
Eminönü rıhtım, 1955
Title
Beyoğlu, 1958
Ara Güler’in objektifinden İstanbul
1928 doğumlu foto muhabir Ara Güler, erken yaşlardan itibaren çektiği fotoğraflarla hem Türkiye'de hem de dünyada büyük bir üne sahip oldu. Güler, dünyanın en prestijli ajansı olan Magnum üyesi ilk ve tek Türk fotoğrafçısı. Ara Güler'in çoğunluğu 1960 ve 1970'li yıllarda çektiği İstanbul fotoğrafları...
Vakaların yarısı İstanbulda

'Vakaların yarısı İstanbul'da'

​Türkiye'nin 22 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.
Kazanan çıkmadı

Kazanan çıkmadı

​Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile berabere kaldı.
İBBden gece yarısı jilet operasyonu: Gençler için restore edilen binanın reklamını engellediler

AFAD, merkez üssü Balıkesir olan depremin büyüklüğünü açıkladı.

​Bahçeli'den Kabaş'ın tutuklanması sonrası flaş açıklamalar.

​Meteorolojiden İstanbul'a yeni uyarı.

10 terörist etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.