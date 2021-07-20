Hayat Arafatta dua
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Arafat’ta dua

Hacı adayları tekbirler eşliğinde Arafat’a çıktı. Arafat Vakfesi’nde dua eden hacılar sonra Müzdelife’ye geçti, ardından şeytan taşladı. Suudi Arabistan, Kovid-19 nedeniyle bu yıl da yurt dışından hacı adayı kabul etmedi ve ibadeti 60 bin kişiyle sınırlı tuttu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arafat’ta dua ​
Arafat’ta buluşan binlerce Müslüman, Hacc’ın en önemli rüknü olan vakfeyi gerçekleştirdi.

Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklarda buluşan hacı adayları, dün sabah saatlerinden itibaren Arafat’a çıkmaya başladı. Arafat Dağı’ndaki Nimra Cami’sinde öğle ve ikindi namazını birleştirerek kılan hacı adayları, vakfeye durarak dua etti. Namaz ve vakfe, Kovid-19’a karşı alınan önlemler kapsamında, maske takarak ve sosyal mesafe uygulanarak eda edildi. Hacı adayları, vakfenin ardından gün batımından sonra Müzdelife’ye geçti.

60 BİN KİŞİYE İZİN VERİLDİ

  • Hac ve Umre Bakanlığı, Kovid-19’a karşı alınan önlemler kapsamında bu yıl yalnızca ülkede yaşayan 60 bin kişiye hac izni verileceğini ve yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurmuştu. Kronik hastalığı bulunmayan, 18-65 yaş aralığında ve aşı yaptırmış olanlar ile son 5 sene içinde Hac ibadeti gerçekleştirmemiş olanların başvuru yapabileceği bildirilmişti.
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